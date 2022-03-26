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羽球／麟洋配現身東吳校慶 王齊麟獻唱圈粉無數

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
王齊麟（左）現場為同學唱生日快樂歌，圈粉無數。圖／東吳大學提供
王齊麟（左）現場為同學唱生日快樂歌，圈粉無數。圖／東吳大學提供

東吳大學122校慶運動會於今天登場，其中最大的亮點莫過於羽球國手王齊麟李洋現身東吳體育館現場大秀華麗球技，兩位還展現超親民作風，當起「麟洋CP」許願池，對同學有求必應；王齊麟甚至化身被羽球耽誤的歌王，現場為同學唱生日快樂歌，圈粉無數。

王齊麟、李洋先後和東吳男、女羽球校隊組隊，昔日戰友變頭號勁敵正面對決，打得難分難捨，第一戰是李洋組獲勝，第二戰是王齊麟組先搶得七分。過程中王齊麟玩心大起，一下跑到對方半場，一下「技術性休息」撲街，一下兩腳不斷踏地的止滑動作，像在小秀舞技，默契超好的李洋馬上也跟上一段。

李洋第一次拜訪東吳大學，有女同學趁亂向他告白，喊到「李洋，我愛你！」李洋表示首次來東吳就受到熱烈歡迎，讓他很激動，直呼希望東吳每年都邀請他和王齊麟。

而王齊麟對東吳有一份不一樣的情感，王齊麟的父親過去曾是東吳大學的教官，目前擔任東吳大學中文系兼任助理教授，王齊麟說，從小在東吳體育館打球打到大，今天開車進東吳校園有回家的感覺；最想去的地方還有教官室，因為小時候曾和父親在教官室過夜。記者會現場也首度曝光王齊麟國小時期，在東吳體育館打羽球的可愛模樣，跟現在188公分高大英挺的外型，呈現高度反差萌。

至於王齊麟、李洋的短期計畫，王齊麟說，4月中會參加全國團體賽，5月初則會代表台灣去打湯姆斯盃，5月到9月有一連串的比賽，暫時可能回不了國，所以才會放棄全英公開賽，目的是為了調整長達5個月賽期。

「麟洋配」王齊麟、李洋現身東吳大學校慶與學生共樂。圖／東吳大學提供
「麟洋配」王齊麟、李洋現身東吳大學校慶與學生共樂。圖／東吳大學提供

王齊麟 李洋 羽球

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