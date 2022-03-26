羽球／麟洋配現身東吳校慶 王齊麟獻唱圈粉無數

東吳大學122校慶運動會於今天登場，其中最大的亮點莫過於羽球國手王齊麟、李洋現身東吳體育館現場大秀華麗球技，兩位還展現超親民作風，當起「麟洋CP」許願池，對同學有求必應；王齊麟甚至化身被羽球耽誤的歌王，現場為同學唱生日快樂歌，圈粉無數。

王齊麟、李洋先後和東吳男、女羽球校隊組隊，昔日戰友變頭號勁敵正面對決，打得難分難捨，第一戰是李洋組獲勝，第二戰是王齊麟組先搶得七分。過程中王齊麟玩心大起，一下跑到對方半場，一下「技術性休息」撲街，一下兩腳不斷踏地的止滑動作，像在小秀舞技，默契超好的李洋馬上也跟上一段。

李洋第一次拜訪東吳大學，有女同學趁亂向他告白，喊到「李洋，我愛你！」李洋表示首次來東吳就受到熱烈歡迎，讓他很激動，直呼希望東吳每年都邀請他和王齊麟。

而王齊麟對東吳有一份不一樣的情感，王齊麟的父親過去曾是東吳大學的教官，目前擔任東吳大學中文系兼任助理教授，王齊麟說，從小在東吳體育館打球打到大，今天開車進東吳校園有回家的感覺；最想去的地方還有教官室，因為小時候曾和父親在教官室過夜。記者會現場也首度曝光王齊麟國小時期，在東吳體育館打羽球的可愛模樣，跟現在188公分高大英挺的外型，呈現高度反差萌。