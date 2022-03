街舞／決賽火熱登場 盧秀燕：培養選手進軍奧運

台中市政府運動局打造街舞賽事平台,推動2022 HERO 4 WHO國際街舞大賽,邀請各年齡層舞蹈高手參與,這項賽事自3月12日起於板橋大遠百北部初賽、19日於高雄漢神巨蛋南部初賽、20日於台中大遠百台中初賽。兩周初賽後,勝出好手今、明兩天在台中市政府府前廣場進行最終決賽,同台較勁。市長盧秀燕今天出席為參賽者加油打氣,代表市民熱烈歡迎,希望大家比得開心、跳得愉快。

2022 HERO 4 WHO國際街舞大賽首度在台中市政府府前廣場熱鬧登場,盧秀燕表示,台中是酷城市、街舞是酷運動,街舞深受青年朋友及學生族群喜愛,各級學校可見成立社團勤加練習,街舞更已被列為2024年巴黎奧運競賽種類。台中市及早準備,市府與相關單位合作,大力推廣街舞運動與競賽,希望街舞運動及早扎根,培養選手進軍奧運。

運動局說明,2022 HERO 4 WHO國際街舞大賽由運動品牌FILA贊助,與市府共同推動街舞文化,這次共分為十項不同舞蹈賽制,包括街舞排舞(社會組/兒童組)、KPOP排舞(社會組/兒童組)、熱血高校盃排舞(高中生限定)、KPOP即播即跳、BATTLE 1 ON 1(KIDS ALL STYLE組/BBOY組)、ALL STYLE BATTLE 2 ON 2及KPOP COSPLAY大賽等各類型街舞舞風,吸引許多熱愛KPOP舞蹈的愛好者熱烈報名。