街舞／決賽火熱登場 盧秀燕：培養選手進軍奧運
台中市政府運動局打造街舞賽事平台，推動2022 HERO 4 WHO國際街舞大賽，邀請各年齡層舞蹈高手參與，這項賽事自3月12日起於板橋大遠百北部初賽、19日於高雄漢神巨蛋南部初賽、20日於台中大遠百台中初賽。兩周初賽後，勝出好手今、明兩天在台中市政府府前廣場進行最終決賽，同台較勁。市長盧秀燕今天出席為參賽者加油打氣，代表市民熱烈歡迎，希望大家比得開心、跳得愉快。
2022 HERO 4 WHO國際街舞大賽首度在台中市政府府前廣場熱鬧登場，盧秀燕表示，台中是酷城市、街舞是酷運動，街舞深受青年朋友及學生族群喜愛，各級學校可見成立社團勤加練習，街舞更已被列為2024年巴黎奧運競賽種類。台中市及早準備，市府與相關單位合作，大力推廣街舞運動與競賽，希望街舞運動及早扎根，培養選手進軍奧運。
運動局說明，2022 HERO 4 WHO國際街舞大賽由運動品牌FILA贊助，與市府共同推動街舞文化，這次共分為十項不同舞蹈賽制，包括街舞排舞（社會組/兒童組）、KPOP排舞（社會組/兒童組）、熱血高校盃排舞（高中生限定）、KPOP即播即跳、BATTLE 1 ON 1（KIDS ALL STYLE組/BBOY組）、ALL STYLE BATTLE 2 ON 2及KPOP COSPLAY大賽等各類型街舞舞風，吸引許多熱愛KPOP舞蹈的愛好者熱烈報名。
運動局指出，近年來街舞熱潮在全世界延燒，漸漸深入台灣各年齡層，與嘻哈結合慢慢被廣為接受，並蔚為潮流。運動局致力推動街舞運動，舉辦2021 HERO 4 WHO國際街舞大賽、台中盃街舞大賽、2020霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽等賽事，皆獲得廣大迴響，其中每年舉辦的誰是英雄HERO 4 WHO國際舞蹈大賽已為全台灣各舞蹈好手場上較量的決勝舞台。
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