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健美／基市議員、網球國手陳宜勉勵國中選手訓練好肌肉

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
立法委員蔡適應服務處秘書王安棟及基隆市議員陳宜鼓勵參賽選手。圖／中華民國健美健身協會提供
立法委員蔡適應服務處秘書王安棟及基隆市議員陳宜鼓勵參賽選手。圖／中華民國健美健身協會提供

中華民國健美健身協會今天在基隆市體育場舉行Fitmodel全國錦標賽暨全國中等學校健美健身錦標賽，立法委員蔡適應服務處秘書王安棟及基隆市議員陳宜也到場致意。

市議員陳宜本身是網球國手，對於台灣基層運動推廣非常重視，也於現場勉勵國中組健美健身運動員持續訓練，保持健康正向心態，努力不懈的耕耘自己夢想朝目標前進，肌肉是靠訓練，配合均衡飲食及充足的休息，ㄧ點ㄧ滴堆疊而成。

立法委員蔡適應服務處秘書王安棟提到，每位健美健身運動員在舞台上的體態呈現都媲美藍波，肌肉都很飽滿，切割度明顯，腰肩背整體呈現出倒三角型態，讓他也燃起重量訓練的動力。

接下來明天重頭戲賽事基隆市長盃將於周日上午九時隆重登場，開放現場免費入場，防疫期間請遵守現場人員管制措施，共同維護得來不易的全國性賽事活動。

Fitmodel全國錦標賽暨全國中等學校健美健身錦標賽，立法委員蔡適應服務處秘書王安棟及基隆市議員陳宜到場致意。圖／中華民國健美健身協會提供
Fitmodel全國錦標賽暨全國中等學校健美健身錦標賽，立法委員蔡適應服務處秘書王安棟及基隆市議員陳宜到場致意。圖／中華民國健美健身協會提供

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