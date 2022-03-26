網球／創波蘭歷史新猷！ 天才少女下周成新科球后

隨著「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）無預警宣告退休，名字也將在下週從WTA積分榜移除，意味著世界球后寶座將迎來新面孔，波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今在邁阿密大師賽64強直落二擊退瑞士格魯比琪（Viktorija Golubic）輕鬆晉級後，讓她在下周將成為波蘭首位登上世界第一的女子單打選手。

年僅20歲的斯威雅蒂，在2020年法網公開賽以19歲之齡勇奪冠軍，當時她的世界排名僅在第54位，創下自1975年開始排名系統後，世界排名最低的法網冠軍。一戰成名的她，也相繼在杜哈、印第安泉大師賽奪冠，排名一路飆升至世界第二。

斯威雅蒂在今日贏球後，確定將於下周登上球后寶座，除了接受賽事總監布雷克（James Blake）、前球后黛文波特 (Lindsay Davenport)獻花祝賀，對於成為新科球后，難掩喜悅的她也在賽後表示，「難以置信這一刻真的來臨，我每天就是努力把球打好，我從沒料想到會登上球后，這一切依舊好不真實。」

芭蒂在世界第一位置上穩坐了121周，但卻在25歲巔峰之際選擇急流勇退，當時仍是世界排名第2的斯威雅蒂（Iga Swiatek）還因此難過落淚。如今她正式登基球后寶座，並寫下歷史新猷，成為波蘭首位世界球后，也是繼2010年前網球選手伍茲妮雅琪（Caroline Wozniack）以來最年輕的球后。目前已打出生涯最佳12連勝的斯威雅蒂，將持續締造紀錄。