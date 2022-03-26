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【專家之眼】球后與球王教我們學會放下？

聯合報 / 劉新圓/樂齡示範中心講師
現任球后芭蒂不玩了，宣布高掛球鞋震撼國際網壇。路透
現任球后芭蒂不玩了，宣布高掛球鞋震撼國際網壇。路透

網球世界球后巴蒂突然宣布退休，給體壇投下了超級震撼彈，球迷們都難以置信。最令人錯愕的，是她只有25歲，而且也沒什麼不得了的傷勢。很多同年齡層的選手都尚未走入職涯巔峰，即使已經創造了輝煌紀錄，也不斷挑戰自己。

像威廉絲姐妹已年過40，力度、速度不復當年，但公開賽仍看得到她們的身影；納達爾35歲了，依然創下史上大滿貫男單21冠的最高紀錄；謝淑薇35歲才首度打入大滿貫女單八強。隨著運動科學的進步，如今30歲退休都還嫌太早，更何況25歲？

巴蒂退休的主要理由，是「疲憊」：「不再有身體上的動力、情感上的渴望，以及在最高水準的賽事上挑戰自己所需要的一切。」這其中恐怕心理的成份更多一些吧？早在2014到2016年之間，她就曾轉戰板球。所以很多人預測，說不定過沒幾年巴蒂又回歸網壇了，連她本人都不排除這個可能性。

前球后哈蕾普更打趣說，下一步是不是要挑戰高爾夫大滿貫冠軍呢？無論巴蒂是否回歸職網，她的退休對職業女網而言，都是一種損失。巴蒂蟬聯球后長達114週，多少有點終結女單戰國時期的意味。未來能否出現新的霸主？抑或新冠軍如走馬燈般地曇花一現？頗值得觀察。

巴蒂退休的另一個理由，是還有更值得追求的目標，譬如投身公益，所以她說，當一個好人比當一個好球員更重要。其實，當上「球后」，表示此刻她是全世界網球打得最出色的女子，這必然是經過辛勤付出才得到的榮耀，豈能輕易捨棄？難道有實力就可以任性嗎？

另一個貌似有實力就可以任性的例子，是球王喬科維奇，他說，寧可放棄獎盃，也不願被迫打疫苗。年初澳網鬧得轟轟烈烈的球王被逐事件，想必大家記憶猶新，事後還一度傳出他將乖乖打疫苗，尤其納達爾搶先奪到第21個大滿貫冠軍，好強如喬帥，怎麼甘心把史上最偉大球員的機會拱手讓人？所以當他霸氣地說寧可放棄時，難免出乎眾人意料之外。

也許對喬帥而言，捍衛身體的自主權，比所謂的創造歷史、流芳百世更重要。平心而論，該不該打疫苗，並沒有絕對標準，更談不上道德與否，所以每個人的決定都應該尊重。這或許就是後現代主義倡議的多元價值觀：只要不傷害他人的權益，任何人都可以決定自己認為最有價值的選項，不必理會世俗的標準。

多元價值觀可能帶來的好處，是減少紛爭，降低心理壓力。最淺顯的例子就是，假如每個人的夢想都是當總統，那就只有一個人快樂，其他人都是魯蛇。但是，如果每個人都為自己量身訂作最適合的人生目標，而且彼此之間重疊性低，則必然大大降低利益衝突，甚至還可以互相幫襯。

誰說人生一定要爭得頭破血流才有意義？

巴蒂 納達爾 高爾夫

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