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楊勇緯出征土耳其 教練看好拿牌不是問題

中央社 / 台北25日電
在東京奧運勇奪銀牌的「柔道男神」楊勇緯。 中央社
在東京奧運勇奪銀牌的「柔道男神」楊勇緯。 中央社

東京奧運柔道銀牌得主、男子60公斤級世界排名第1的「柔道男神」楊勇緯，27日深夜將搭機飛往土耳其參加柔道大滿貫賽，教練劉文等表示，只要楊勇緯正常發揮拿牌不是問題。

楊勇緯在去年東京奧運替台灣拿下隊史首面柔道獎牌，又在年底登上世界第1，今年賽季的首戰將於4月1日在土耳其安塔利亞登場，而台灣共計將有11名選手參賽，其中也包括東京奧運國手林真豪與旅日名將「柔道女王」連珍羚

劉文等透露，巴黎奧運積分週期將從6月開始起算，安塔利亞大滿貫賽並未列入計算，因此這一場的最大目的，是讓楊勇緯去測試身體狀態，透過和其他國家選手對抗來找問題。

「選手當然會有自己的參賽目標，不過教練的觀點不太一樣。」劉文等說，他期望楊勇緯在每一場比賽都能保持專注、認真面對，「只要他能把自己狀態掌握好，展現自己的能力，拿牌應該不是問題。」

安塔利亞大滿貫賽結束後楊勇緯將直接返台，備戰6月在中國成都登場的世界大學運動會，接著再轉戰匈牙利布達佩斯大滿貫賽與杭州亞運，年底還有世界柔道錦標賽，下半年行程幾乎滿檔。

劉文等強調，今年度規劃楊勇緯將參加至少7場比賽，其中就有4場涉及奧運積分，他指出，目前訓練狀況看起來，楊勇緯無論身體還是心態都已準備好迎接新賽季，接下來就得透過比賽來驗收。

楊勇緯 連珍羚 林真豪

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