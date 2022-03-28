運動園區堪稱全國大學第一！東華校長趙涵捷 打造學校特色

位於花蓮縣的國立東華大學，擁有東部好山好水美景的天然環境，且學校占地廣大，是發展體育運動絕佳學校，在校長趙涵捷及體育中心的努力下，該校運動園區共有50公頃，體育館、游泳館等多項運動設施及空間，幾乎應有盡有，種類與範圍堪稱全國第一，做為讓師生體育學習、比賽、訓練及強身健體，培育基層選手以及與地方和中央政府合作發展各項體育活動，該校都做得相當完善。

東華大學不僅教研方面不斷成長，在學校體育運動發展更有不同於一般大學的做為，趙涵捷校長表示，除了自己本身也經常在運動外，以「想得牌也可以、不想得牌也可得到健康」做為理念，來拓展學校體育設施及體育人才的培養，在師生之間及外界也均獲得不少好評。

東華大學有別一般大學成立體育中心，目前由楊昌斌副教授擔任中心主任，主要的工作範圍是體育教學、代表隊訓練及體育活動的辦理。在體育教學方面：除了開設籃球、排球、羽球、網球、桌球、游泳、瑜珈等傳統體育課程外，也開設有潛水、獨木舟、攀岩等，符合東部地理特色的水域或山域課程。在代表隊訓練方面：田徑、游泳、跆拳、籃球、排球、足球、定向越野等隊伍，以及桌球、袋棍球、棒球等預備性校隊，各隊伍的競賽成績都相當卓越。

東華大學校內有獨木舟活動。 東華大學體育中心提供

擁有運動園區共有50公頃，是學校自傲之處，再加上校長的支持，包含體育館、游泳館、東湖、網球場、壘球場、棒球場、籃球場、排球場、攀岩場、高空探索體驗場、高爾夫練習場、法式滾球場、桌球室、拳擊室、舞蹈教室、跆拳教室、武術室等運動設施及空間，因此種類與範圍堪稱全國大學第一。

東華大學曾於2001年舉辦過大專運動會，今年學校也成為花蓮縣政府於4月中舉辦全中運的助力，協助辦理部分項目，就是基於該校完善的體育設施。

去年東華大學參加110大專運動會獲6金4銀，學校代表成績出色，去年12月總統盃跆拳道錦標賽蔡念恩繼續奪金完成二連霸、接續年底世大運國手決選，蔡念恩每場皆以高比數的分差完勝對手，成為花蓮跆拳道唯一成為世大運國家代表隊選手。另外，游泳項目黃國庭於去年12月全國冬季短水道游泳錦標賽，榮獲男子組18歲級以上800公尺自由式冠軍，並以7分59秒75成績打破大會紀錄，亦獲得1500公尺自由式金牌。

東華大學體育運動科學系蔡念恩，在國家代表隊選拔賽中脫穎而出，成為花蓮跆拳道界的首位世大運國手。資料照(圖／跆拳道教練陳廖霞提供)

東華大學具有山有水天然環境成為該校的特色體育？包括推動教育部水域計畫、山域嚮導計畫—成立山域嚮導訓練機構、體育署救生員訓練計畫—成立救生員訓練機構、高空探索體驗課程、攀岩推廣課程、運動觀光、山海暑期育樂營隊。而東華大學體育系主要是師資培育。學生都遍及全國各地進行教學訓練服務工作。

此外，東華大學協助花蓮縣高爾夫推動，全國普及率第一。目前花蓮共有30所高中、國中、國小設有高爾夫社團。國際體育交流也有開設國際班課程（國際班羽球與網球通識課程）、辦理東華與印尼大學之體育線上座談會、辦理校園內國際生羽球邀請賽。

趙涵捷校長對東華大學各項工作均不遺餘力，與體育中心聯手打造學校成為後山運動特色學校，未來也期望在運動方面能有更具做為，也能培育出優秀為國爭光的選手。

東華大學室外游泳池。 東華大學體育中心提供

東華大學大學壘球場。 東華大學體育中心提供

東華大學舉辦外籍生國際羽球邀請賽。 東華大學體育中心提供