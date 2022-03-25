全國身障運4月9日台中登場 許樂站台鼓勵勇敢追夢

全國身心障礙國民運動會每兩年舉辦一次，本屆將於今年4月9至12日在台中隆重登場，台中市副市長令狐榮達代表市長盧秀燕與教育部體育署副署長林哲宏共同主持今天台中記者會，公布本次賽會各項比賽項目的賽事地點，以打造「酷運動、酷台中」為目標，帶動城市運動風氣，歡迎全國各地運動愛好者到訪台中，感受幸福台中。

令狐榮達表示，台中首次承辦全國身心障礙國民運動會，此次賽會將整合台中市運動場地（館），地點跨足山、海、屯各行政區，舉辦包括11項競賽種類與5項特奧運動項目，屆時將有近4000位來自全國各地的身心障礙教練、選手們齊聚台中，市府將盡地主之誼，迎接來自全國的身障朋友，藉由這次賽會讓全國體會「友愛台中，共好無限」的氛圍及美好精神。

令狐榮達也指出，市長盧秀燕大力推動酷運動，提升城市運動風氣，並連年獲得優秀成績，包括世界排名第一柔道男神楊勇緯、全民運動會三連霸、110年全運會包辦史上首座電競雙金、籃球與排球均榮獲金牌等傲人成績，見證台中運動持續蓬勃發展。

今天記者會開場特別邀請台中市代表隊田徑好手許樂一同出席記者會現場，分享自身訓練的歷程，勉勵大家勇敢追夢，堅持自己的信念，也盼更多國人關注身心障礙運動，因為支持是運動員不斷前進的最大動力。

台中市運動局指出，本屆身障運競賽項目預計有16項運動項目，包括田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、健力、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球等11項競技項目，以及特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速、特奧籃球等5項特奧運動項目，期待選手拿出最好表現、勇奪佳績。

此外，台中是首座成立身心障礙體育總會的城市，更是首創專屬身心障礙選手全市性綜合運動會的都市，在身心障礙運動推廣上不餘遺力，本次賽會將秉持支持與鼓勵全國身心障礙朋友、提供展現自我舞台的理念，透過市府團隊通力合作，將賽會做最完美呈現，讓全國民眾見識到身心障礙者在運動競賽等領域有堅持超越自我的毅力與決心。