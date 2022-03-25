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全國健美健身賽基隆登場 大專菁英賽231人參賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華民國健美健身協會首次於基隆市舉辦連續3天的全國性健美健身錦標賽事。圖／中華民國健美健身協會提供
中華民國健美健身協會首次於基隆市舉辦連續3天的全國性健美健身錦標賽事。圖／中華民國健美健身協會提供

中華民國健美健身協會首次於基隆市舉辦連續3天的全國性健美健身錦標賽事，特別感謝基隆市體育會健美健身委員會及立法委員蔡適應服務處的奔波協助下，配合政府防疫規定完成此次賽事的舉辦。

今天率先登場的全國大專菁英賽開賽，共吸引231人角逐男子健美、男子形體、男子古典健美、男子古典形體、女子健康小姐、女子比基尼等六大項目，開幕式在中華奧會副祕書長吳國譽、立法委員蔡適應服務處祕書王安棟及中華民國健美健身協會祕書長林宸田共同見證下在基隆市體育場熱鬧登場並為3天的比賽揭開序幕。

林宸田致詞時表示，近4年貫徹執行許安進理事長的承諾，將健美健身運動推廣至全台各縣市，包含大專院校學生在內都能明顯感受到風氣的盛行，今年全民運動會又吸引各縣市許多老中青三代運動員報名參加，爭取國內最高層級政府賽事榮譽，各縣市委員會也在5月中以前，舉辦公正公開的選拔賽事，讓大家皆能公平的參與，歡迎有興趣的朋友們向戶籍所在地健美委員會踴躍報名參加。

接下來26、27日即將登場的賽事為FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨110學年度全國中等學校健美健身錦標賽、及基隆市市長盃全國錦標賽，誠邀各位到場參觀蒞臨指教。

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