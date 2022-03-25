世足／新科歐國盃冠軍卻無緣世界盃 義大利成史上第4隊

全球足球排名高居世界第6的義大利，今天卻在世界盃歐洲區附加賽爆冷以0：1不敵北馬其頓被淘汰出局，不僅連續兩屆無緣世界盃，也寫下史上第四支新科歐國盃冠軍卻無法踢進世界盃會內賽的難堪紀錄。

力捧4屆世界盃冠軍同時拿下2020年歐國盃冠軍的義大利，雖為足球強權卻在本屆卡達世界盃資格賽踢得相當掙扎，最後淪落要踢歐洲區加賽搶門票，卻慘遭世界排名第67的北馬其頓遠射絕殺，最終以0：1輸球遭淘汰震驚外界。在意外落馬後，總教練曼西尼（Roberto Mancini）也無奈表示，「我不知道該說什麼，結果不該是這樣。」

這並非首次新科歐國盃冠軍踢不進下一屆世界盃會內賽，過去有3國面臨同樣悲慘命運，第一次為1976年的捷克斯洛伐克無緣1978年世界盃；第二支則為1992年爆冷奪下歐洲盃冠軍的丹麥，在1994年世界盃卻無法延續氣勢，慘遭淘汰；第三隊為2004年寫下驚奇力捧歐洲盃冠軍的希臘，同樣無法闖進2006年世界盃，如今去年勇奪2020年歐國盃冠軍的義大利則成為史上第四隊。