羽球／戴資穎反拍美技回擊 入選全英賽5大好球

我國球后戴資穎日前在全英公開賽4強不敵南韓安洗瑩，無緣賽史第4冠。不過她在第1局上演超神反拍美技，讓對手難以招架，也被選進本屆全英賽5大好球。

安洗瑩雖在4強戰來勢洶洶，但小戴在首局也展現強大韌性，在11：5落後時祭出變線擊球，讓對手重心集中在後場，接著則擊回一記刁鑽角度反手拍，迫使安洗瑩撲地救球而出界。這球反手拍美技也獲得現場球迷、主播大讚，直呼「真是棒極了！」

目前戴資穎在IG上秀出身穿防護衣搭機照片，向粉絲報平安、要外界不要擔心，目前也已抵台進行隔離，預計將休養1個月，並與5月時再度征戰國際賽，將參加優霸盃世界團體賽、泰國公開賽，6月則出賽印尼公開賽、馬來西亞公開賽，7月日本世錦賽和9月杭州亞運則是最大目標。