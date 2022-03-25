快訊

半夜地震...開Google地圖發現新竹湧現車潮！ 秒懂：工程師要上工了

羽球／戴資穎反拍美技回擊 入選全英賽5大好球

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎一記反手拍被選進本屆全英賽5大好球。 圖／Badminton photo提供（資料照）
戴資穎一記反手拍被選進本屆全英賽5大好球。 圖／Badminton photo提供（資料照）

我國球后戴資穎日前在全英公開賽4強不敵南韓安洗瑩，無緣賽史第4冠。不過她在第1局上演超神反拍美技，讓對手難以招架，也被選進本屆全英賽5大好球。

安洗瑩雖在4強戰來勢洶洶，但小戴在首局也展現強大韌性，在11：5落後時祭出變線擊球，讓對手重心集中在後場，接著則擊回一記刁鑽角度反手拍，迫使安洗瑩撲地救球而出界。這球反手拍美技也獲得現場球迷、主播大讚，直呼「真是棒極了！」

目前戴資穎在IG上秀出身穿防護衣搭機照片，向粉絲報平安、要外界不要擔心，目前也已抵台進行隔離，預計將休養1個月，並與5月時再度征戰國際賽，將參加優霸盃世界團體賽、泰國公開賽，6月則出賽印尼公開賽、馬來西亞公開賽，7月日本世錦賽和9月杭州亞運則是最大目標。

戴資穎 世錦賽 亞運

相關新聞

世足／義大利遭北馬其頓絕殺 連兩屆無緣世界盃

義大利今天在世界盃會外賽歐洲區附加賽準決賽爆冷以0比1敗給北馬其頓，連續兩屆無緣進軍世界盃會內賽

羽球／戴資穎反拍美技回擊 入選全英賽5大好球

我國球后戴資穎日前在全英公開賽4強不敵南韓安洗瑩，無緣賽史第4冠。不過她在第1局上演超神反拍美技，讓對手難以招架，也被選進本屆全英賽5大好球。 安洗瑩雖在4強戰來勢洶洶，但小戴在首局也展現強大韌

賽事心得／普悠馬鐵人三項 226之M50大叔的心酸與快樂

完賽後開心合照，隔日午宴領獎 前言 這是參加三鐵226的第五場，經過去年sub 12, 11h44m 後的激情與感動，過終點還濕了眼眶，今年在整個過程及過終點時，多了淡定、從容，按著預定的

賽事心得／普悠馬鐵人三項 個人初鐵113KM

普悠馬113KM，成功解鎖！游1.9KM、騎90KM、跑21KM。成績未能達到當初設定的目標，練不夠所以沒藉口。但這次從課表到比賽，我很享受這些過程，我也盡全力完成比賽了。 開賽前還能對著攝

企業射箭／聯賽4年明國體大開幕 彰銀參戰7隊廝殺 

眾所期待的中華企業射箭聯賽邁入第4年，將在26日中午12時，於國立體育大學射箭場正式開幕，今年企業射箭聯賽延續去年東京奧...

桌球／多哈挑戰賽一局未失 黃金混雙奪本季首冠

上一站在新加坡錯過金盃，我國黃金混雙「小林同學」林昀儒和鄭怡靜在卡達沒再失手，兩人昨天在世界桌球職業大聯盟（World ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。