羽球／戴資穎反拍美技回擊 入選全英賽5大好球
我國球后戴資穎日前在全英公開賽4強不敵南韓安洗瑩，無緣賽史第4冠。不過她在第1局上演超神反拍美技，讓對手難以招架，也被選進本屆全英賽5大好球。
安洗瑩雖在4強戰來勢洶洶，但小戴在首局也展現強大韌性，在11：5落後時祭出變線擊球，讓對手重心集中在後場，接著則擊回一記刁鑽角度反手拍，迫使安洗瑩撲地救球而出界。這球反手拍美技也獲得現場球迷、主播大讚，直呼「真是棒極了！」
目前戴資穎在IG上秀出身穿防護衣搭機照片，向粉絲報平安、要外界不要擔心，目前也已抵台進行隔離，預計將休養1個月，並與5月時再度征戰國際賽，將參加優霸盃世界團體賽、泰國公開賽，6月則出賽印尼公開賽、馬來西亞公開賽，7月日本世錦賽和9月杭州亞運則是最大目標。
How would you rate these fine backhands from the #AllEngland2022? 🔙🤚🏸#BWFWorldTour pic.twitter.com/wdeYL97QwB— BWF (@bwfmedia) March 24, 2022
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言