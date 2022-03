羽球／戴資穎反拍美技回擊 入選全英賽5大好球

我國球后戴資穎日前在全英公開賽4強不敵南韓安洗瑩,無緣賽史第4冠。不過她在第1局上演超神反拍美技,讓對手難以招架,也被選進本屆全英賽5大好球。

安洗瑩雖在4強戰來勢洶洶,但小戴在首局也展現強大韌性,在11:5落後時祭出變線擊球,讓對手重心集中在後場,接著則擊回一記刁鑽角度反手拍,迫使安洗瑩撲地救球而出界。這球反手拍美技也獲得現場球迷、主播大讚,直呼「真是棒極了!」

目前戴資穎在IG上秀出身穿防護衣搭機照片,向粉絲報平安、要外界不要擔心,目前也已抵台進行隔離,預計將休養1個月,並與5月時再度征戰國際賽,將參加優霸盃世界團體賽、泰國公開賽,6月則出賽印尼公開賽、馬來西亞公開賽,7月日本世錦賽和9月杭州亞運則是最大目標。

How would you rate these fine backhands from the #AllEngland2022? 🔙🤚🏸#BWFWorldTour pic.twitter.com/wdeYL97QwB