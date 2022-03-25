企業射箭／聯賽4年明國體大開幕 彰銀參戰7隊廝殺 

眾所期待的中華企業射箭聯賽邁入第4年，將在26日中午12時，於國立體育大學射箭場正式開幕，今年企業射箭聯賽延續去年東京奧運的熱血沸騰，推出全新標語「企聯射箭 屏氣凝神與你相箭！」，許多在奧運場上努力的射箭國手，包括東奧銀牌選手魏均珩將參與本次盛會，將發揮百步穿楊，神乎其技的射箭功力，歡迎民眾到場或透過轉播欣賞賽事。

參賽隊伍由去年6隊增加至7支隊伍捉對廝殺，除了原有的新北凱撒射箭隊、新竹市愛山林射箭隊、寒舍集團射箭隊、台中銀行金隼射箭隊、台南射箭隊、協會青年隊之外，今年加入的彰化銀行射箭隊來勢洶洶，將帶給箭迷更刺激更精彩的比賽。

而聯賽的舉辦對於運動的推廣、觀眾的經營、在地的耕耘，及與母企業形象結合，將企業文化融合於比賽中，場場精彩且較量精準的射箭競賽，適合所有的觀眾欣賞。

開幕戰首日首場由去年冠軍賽對戰戲碼登場，寒舍集團是否能替去年報一箭之仇？還是新竹市愛山林能拿出冠軍氣勢，再次拿下勝利？接著由協會青年隊對上新北凱撒，首日最終場則是由台中銀行對上台南射箭隊。

射箭迷們可以到國立體育大學射箭場觀賽，免費入場，一同參與2022中華企業射箭聯賽4年的精采賽事，本賽事將由緯來電視網及網路直播方式，為無法親臨現場箭迷們提供開幕戰當日精采賽事，相關聯賽資訊也可至中華射箭企業聯盟臉書粉絲團查詢。