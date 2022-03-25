世足／葡萄牙將與北馬其頓搶門票 日本連7屆踢進會內賽

世界盃附加賽開踢，多國要爭取剩餘不多的會內賽門票，歐洲區方面，C組的葡萄牙雖然C羅表現低迷，仍靠著團隊攻勢3：1擊敗土耳其，下一戰將與爆冷擊敗義大利的北馬其頓，爭取唯一的晉級機會。至於亞洲區的日本以2：0踢下澳洲取得晉級門票，也幫助沙烏地阿拉伯一同取得世界盃資格，目前已有17國確定踢進會內賽。

Ｃ羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙今主場迎戰土耳其，但Ｃ羅狀態低迷、5次射門都沒進，全場也0助攻，所幸靠著隊友奧塔維奧(Otávio)、若塔(Diogo Jota)上半場相繼進球取得2：0領先，土耳其下半場雖然追回一球，但第85分鐘12碼點球錯失追平機會，葡萄牙努涅斯(Matheus Nunes)傷停補時再上演單刀勁射破網，粉碎土耳其反攻希望，終場以3：1拿下驚險一勝。下週將與北馬其頓爭奪唯一的最後世界盃門票。

但隨著Ｃ羅近況持續委靡，若葡萄牙想靠這位足球巨星拿下勝利，可能有些風險。不過葡萄牙主帥桑托斯（Fernando Santos）仍相信C.羅將會是球隊取勝關鍵，並要球員們集中精神，勿重蹈義大利覆轍，迎接「一戰定生死」的硬仗。值得一提的是若葡萄牙順利晉級，將是37歲的C羅連續五屆站上世界盃舞台，他自2004年歐洲盃披上國家隊戰袍後，重大國際賽幾乎無役不與，連續9屆大賽都有進球紀錄，生涯在世界盃則累積踢進7球，排名國家隊史第二。

日本擊敗澳洲拿到會內賽門票，自1998年起連續7屆闖進世界盃。 美聯社

亞洲區附加賽則是日本在客場對決澳洲，雙方戰況僵持不下，直到替補上場的三笘薰在第89分鐘攻下一分打破僵局，第94分鐘再梅開二度踢進一球，以2：0獲勝，卡達世界盃門票確定到手，也是自1998年起連續7屆闖進世界盃。

日本獲勝後，幫助沙烏地阿拉伯也獲得晉級資格，加上南韓也以2：0擊敗伊朗拿下分組第一順利晉級，目前世界盃確定有17隊出線，分別是地主卡達、德國、丹麥、巴西、法國、比利時、克羅埃西亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士、荷蘭、阿根廷、伊朗、南韓、日本、沙烏地阿拉伯。