世足／義大利遭北馬其頓絕殺 連兩屆無緣世界盃

義大利今天在世界盃會外賽歐洲區附加賽準決賽爆冷以0比1敗給北馬其頓，連續兩屆無緣進軍世界盃會內賽。

法新社報導，在義大利巴勒摩（Palermo）進行的分組附加賽中，北馬其頓的特拉伊克夫斯基（Aleksandar Trajkovski）在傷停捕時階段的第92分鐘進球，等於是絕殺對手，讓去年才抱回歐洲國家盃冠軍的義大利意外落馬。

北馬其頓29日將出戰C羅領軍的葡萄牙，贏球的一方就能搶下11月舉行的卡達世界盃（World Cup）會內賽門票。

義大利輸球後在球迷噓聲下離場，此敗意味著至少要等到2026年才有望見到「藍衫軍」出現在世界盃。義大利2018年也是在歐洲區資格附加賽敗北，無緣世界盃。