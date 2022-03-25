快訊

最後通牒！俄軍接最終命令、烏俄戰爭「結束時間點」曝

世足／義大利遭北馬其頓絕殺 連兩屆無緣世界盃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足／義大利遭北馬其頓絕殺 連兩屆無緣世界盃

中央社 / 義大利巴勒摩24日綜合外電報導
義大利傷停捕時階段遭馬其頓絕殺，連續兩屆無緣進軍世界盃會內賽。 美聯社
義大利傷停捕時階段遭馬其頓絕殺，連續兩屆無緣進軍世界盃會內賽。 美聯社

義大利今天在世界盃會外賽歐洲區附加賽準決賽爆冷以0比1敗給北馬其頓，連續兩屆無緣進軍世界盃會內賽。

法新社報導，在義大利巴勒摩（Palermo）進行的分組附加賽中，北馬其頓的特拉伊克夫斯基（Aleksandar Trajkovski）在傷停捕時階段的第92分鐘進球，等於是絕殺對手，讓去年才抱回歐洲國家盃冠軍的義大利意外落馬。

北馬其頓29日將出戰C羅領軍的葡萄牙，贏球的一方就能搶下11月舉行的卡達世界盃（World Cup）會內賽門票。

義大利輸球後在球迷噓聲下離場，此敗意味著至少要等到2026年才有望見到「藍衫軍」出現在世界盃。義大利2018年也是在歐洲區資格附加賽敗北，無緣世界盃。

歐洲國家盃

延伸閱讀

台插畫家參展遭陸打壓 外交部譴責北京「政治汙手」

台灣插畫家義國參展遭中國打壓 外交部嚴厲譴責

國際童書展台插畫家國籍遭屏蔽 立委：黑手伸入文化活動

歐洲恐慌性囤貨潮再起 從義大利麵到碘錠全掃光

相關新聞

世足／義大利遭北馬其頓絕殺 連兩屆無緣世界盃

義大利今天在世界盃會外賽歐洲區附加賽準決賽爆冷以0比1敗給北馬其頓，連續兩屆無緣進軍世界盃會內賽

桌球／多哈挑戰賽一局未失 黃金混雙奪本季首冠

上一站在新加坡錯過金盃，我國黃金混雙「小林同學」林昀儒和鄭怡靜在卡達沒再失手，兩人昨天在世界桌球職業大聯盟（World ...

賽事心得／普悠馬鐵人三項 226之M50大叔的心酸與快樂

完賽後開心合照，隔日午宴領獎 前言 這是參加三鐵226的第五場，經過去年sub 12, 11h44m 後的激情與感動，過終點還濕了眼眶，今年在整個過程及過終點時，多了淡定、從容，按著預定的

賽事心得／普悠馬鐵人三項 個人初鐵113KM

普悠馬113KM，成功解鎖！游1.9KM、騎90KM、跑21KM。成績未能達到當初設定的目標，練不夠所以沒藉口。但這次從課表到比賽，我很享受這些過程，我也盡全力完成比賽了。 開賽前還能對著攝

自由車／環加泰隆尼亞大賽選手意外跌落山谷 結果令人吃驚

目前正在進行的自行車環加泰隆尼亞大賽，於昨天賽程中出現驚人的一幕，一名選手在騎車過山路彎道時，可能是遭到碰撞不慎跌落山谷，就在工作人員一擁而上，關心他的安危時，這名選手竟然抬著自己的車子努力爬起，更令

桌球／WTT卡達賽混雙一局未失 林昀儒、鄭怡靜奪今年首冠

上一站在新加坡錯過金盃，我國黃金混雙「小林同學」林昀儒和鄭怡靜在卡達沒再失手，兩人今天在世界桌球職業大聯盟（World ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。