賽事心得／普悠馬鐵人三項 226之M50大叔的心酸與快樂

完賽後開心合照，隔日午宴領獎

前言

這是參加三鐵226的第五場，經過去年sub 12, 11h44m 後的激情與感動，過終點還濕了眼眶，今年在整個過程及過終點時，多了淡定、從容，按著預定的節奏與規畫，準備、出發、參賽等等。成績應該不是最主要追求的，重要的是完成這場賽事的過程及享受! 一切都變的規律，跟團練一樣，或許這就是人家說的”老成”吧!，但是背後還是有些許的故事與心得，最大的衝擊應該是時間的推移、父母與孩子的變化，改變了很多事，適應、對應與克服也是鐵人的功課，利用這個機會沉澱、記錄並與大家分享！

鐵人的心酸與快樂：不是三言兩語、非同類能懂

健檢數據都無紅字，神奇降低膽固醇及三酸甘油脂(歷史新低)

三鐵運動已是生活的一部份

日子一天天的過，自己也來到了M50，對人生來說是體能開始走下坡的階段，也是家中老、小分別衰老、生病及長大成熟漸獨立的時期。面臨著疫情及父母身體逐漸出現狀況，住在離老家最遠的我，對老人家的照顧總無法使上太多力氣，多半都是兄長及大姐忙於照料帶看門診或做檢查，偶有機會也僅能播空幾次回去幫忙、探望。父親分別在11、12月安排動兩次大手術，一次是胸腔，另一是泌尿系統，感謝彰基、員基醫護良好的醫術，最後都平安且恢復良好。兒子是108課綱的第一屆，過年前先是學測、而後成績發表、填志願、二階面試等一路要忙到六月才會放榜。這兩件大事的困擾，讓我一直猶豫是否參加今年普悠瑪226賽事，最終在報名截止日前才勉強的報名。11月及12月幾乎是每周末回老家陪父母，不過都會先去跑個半馬或24-26K再回老家，偶而乾脆長騎從新竹回彰化，下午再搭高鐵回新竹；平日兒子的早晨接送搭校車，晚間夜讀或補習後回家等，都是不能少。

如何在這些時間空檔找到可以訓練三項真是讓我頭痛，晨起4:30，跑步，6:00左右收工，弄早餐再送他去坐校車，如果想游泳就開車到南寮游一個小時再去上工，因為新竹縣游泳館休館整修到三月中，所以非得開車到17公里外的泳池游。晚上下班吃飽飯，休息一下七點左右再上訓練台練到8:30，然後再去接兒子回家! 一周總有兩天會一天吃三餐的三項練習，如此才能精實累積。時間管理大師及配合家人的作息、並顧及觀感，是很重要的，有時甚至晚上還有國外conference call要參加，這時也可以加減踩一下台。或許有人會問，那你老婆不可以幫忙接兒子嗎？答案是我不能讓老婆太辛苦!! 這樣才是鐵人的精神!!

我相信在鐵人圈，被家人念的比比皆是，因為我們不是在上班、睡覺、就是在訓練的路途上吃課表，有跟團練的還得要跟大家聚聚吃點東西、聊聊，那一天的時間是多少？不練可能維持不了足夠的體能來完成226，又或者容易受傷。也因此，我都是獨練、找時間練，必須耐得了寂寞，沒有人比較只能跟自己比，偶爾才在假日跟友團去騎車、或跑步，但不小心因為時間問題，又偷跑單飛，搞的人家說我不合群，噴走之類的，誤會很深的。這些就是鐵人的心酸啊!!

但你會說，你們這樣操快樂嗎？這個嗎~~ 不好懂的! 只有玩鐵人的才會懂吧？ 打個比方一個愛畫畫的會一直畫一直畫，總會有不同的素材可以畫，那每次都是畫畫不無聊嗎？其實不會，會愈來愈有神韻及意境，練三鐵也是這樣，至少維持健康及強大的毅力與體力，當要用到它的時候你就知道非常的強大!! 哈哈! 可以這樣比喻嗎？而且我已經把十幾年前那個可能會患胰臟癌風險的主要因子三酸甘油脂降到允許值的30%，原本是700多mg/dL耶，你可以想像嗎？參考去年網誌! 2021 普悠瑪超級鐵人226的旅程與心得 及下面今年二月健檢的資訊。總的來說一整年幾乎是每天都會動一下，賽前的三個月會投入更多，跟去年比較賽前三個月的訓練量基本差不多，騎車的部份有強化在長距離的能力，是否進步應該看天氣。

2022/2/24 驗血結果

2021& 2022賽前三個月訓練總距離及跑馬數與騎100K以上次數

疫情下的改變竟然是正向的

首場三鐵車登場，帥度、速度都升級，謝謝親愛的支持

多次長距離騎乘建立騎鐵車的信心與把握度

疫情下的世界外部國界的交流變少，讓原本一年要出差近十次的一下子變成零。而國內也有半封閉的時期，在家上班也有幾個月，且外出運動也多一個口罩令就會讓外出跑步及泳池開放而有所影響，此外國內體育活動賽事的急凍都讓原本以賽待訓的跑步一下子也受影響少的很多。外加前述，家中長輩因素，兒子大考事項，對三月份賽事的訓練影響應該是極為巨大。

好在，前一年已適應疫情並在家中建起的健身房，但不幸的是跑步機在2020年已經被我跑到跑帶脫皮，被老婆下禁用令因為他要拿來快走用，我只能戴口罩往外跑，不管天氣晴、雨或低溫及太陽，鐵人就是要有耐力、防水與耐熱。智慧型的訓練台在好友羅俊宏的幫忙下，順利買來了Xpolva, 讓我改變在家中騎車有阻力的感受，提升了一些腿力。沒出差就多一些時間，生活規率就是有空就踩台、跑步，把腿力慢慢累積提升! 最誇張的月份應該是鎖在家中的居家辦公的月份，省去交通時間下，踩台每日可達2小時以上，早上也可能會跑個半馬。月跑量多在300k上下、騎車(這個僅供參考) Rouvy 里程也有1500-1800k，不知不覺就把腿力往上拉了一個階。跑步也因這樣的訓練量的助力之下，同時三酸甘油脂與膽固醇雙降的情況，讓心率變低，在2021年底與2022年初開放賽事後，參加板橋馬與台中之美馬拉松，均破自己最佳記錄，推到3h24m, 3h26m。

三鐵車是我上回網誌寫了幾句不好聽的話，讓老婆看到。她見我有能力上台，也覺的可以買一台帥一下，就陪我到捷安特看了Trinity。二話不說就買了還送一件車衣給我！她其實有點懷疑這車怎麼騎？趴著一直騎180k不累嗎，真的! 趴騎很累特別是肩頸與脖子，五個小時以上頭要抬起來看前面。因此，在去年母親節，找了敏帥一起騎回彰化，自己後來也騎了兩次(距離是145~160k)，另一次是2月26日鐵人節跟LDS約騎去高雄，但我是從新竹到台南(距離265k)，順便去找女兒吃飯聊天。幾次下來體驗到三鐵車巡航的速度穩定，比公路車更好騎且更省力，但就是脖子會有點酸，鐵屁股會有點痛。騎乘新竹到台南時，發現鐵車跟大夥輪車有點危險，不好煞車而且跟女兒約好三點一起吃飯。在新竹南寮往白沙屯的路上，於赤土崎下滑後就單飛獨騎，一路到台南只休息三站，通霄、芳苑及布袋漁港，因為順風的關係，雖沒有輪車也不會一直緊張要煞車或閃隊友，這次竟然衝出了34 km/h 的均速。讓我對騎三鐵車更有把握! 事後被LDS超鐵團友一直念，跟我約騎等於獨騎沒兩樣，其實是有隱情的，我也不好辨解! 單純的就是前面說的那樣。如果我跟大團，可能會回不了家的!! 我也想要跟大家吃吃喝喝快樂騎。

獨騎新竹--> 彰化 (~160k, 均速32k/h, 無風)； 新竹--> 台南 (265k, 均速34k/h,順風)

2017~2022第五場5X 226，第四次兩鐵東遊

按表操課大團練，平安完賽最重要

半百後似乎更強？PB 11h29min M50分二

強大的隊友奔神羅俊宏大破PB 11h11min 上凸台

已是第五場的226，從訓練、出發、比賽到回程等已經都算熟悉，因為兒子還要上學及考試並準備二階備審資料，這次也是自己去參賽搭火車過去，沒有家人陪同一起。除第一次是包車過去，其它四次都是雙鐵到台東來回。整個感覺像是去跟一堆鐵友團練，但這一次有一個堅實的戰友LDS超鐵團的奔神羅俊宏，有著接近全馬破3實力的強者，從比賽前相互砥礪與打氣，各自練習著三項，偶會交換一些心得及練習量與狀態等，在去的路上我們選擇在板橋會合，再上普悠瑪號。我們比較擔心的還是自攜單車在火車上的置放問題，上車後運氣不錯座位尾端的兩個位置剛好可以固定兩部車子，忙了一下後就一路聊東聊西。真是欽佩年紀輕輕就已是包租公，這該好好學習。陰天的天氣普悠瑪號沿著海岸邊一直往花東方向走，輕鬆聊天比起開車更加愜意。那為何會說是去團練呢？因為一切都是按已經跑過的流程再一次，不用太緊張有練沒練這時已不重要，天氣會決定當日的痛苦指數，而且最具危險性的單車要多小心，路上有很多不確定的變數，平安完賽是最重要的，只要當作玩一天的概念就好 !

去年M49 分二11h44m首度破Sub 12，這次對成績沒想太多，只覺得就好好來玩一場賽事，年紀有了就不要強求成績，有練沒練、會進步與否應該跟這一段時間的累積有關，反正就是平常心。選住的休息點在馬亨亨大道上，近會場所以很方便。前一天早早睡了也睡的飽飽的，就依預定時間到活水湖轉換區交車。游泳不用說，還是弱弱的反正安全上岸就好，當作熱身、順便玩玩水看看水底風光，享受大泳池的洗禮。單車真是感謝上帝給了大家一個有史以來的好天氣，無風陰天，又沒雨，一路大家都狂飆，似乎我只被一兩位刷過，其它都是被我刷過。第一圈狀況不錯，第二圈擔心透支有略微調低輸出，最終看到也進步了14分，體感輸出應該可以再優化一下，下次買個功率計來試看看!

去年跑步時天氣較熱一點，但因賽前轉換及以賽代訓的全馬練不少，首次跑接近四小時 (4h5min)，此次覺的轉練的不足，剛跑的前5K覺的有點吃力，但全馬有進步應該可以破四，最後是差三分鐘，就留給下次再來吧! 畢竟實力就是如此! 總結成績11:29 竟比去年快了15分，也算是有練好的成果。過終點後，打通電話給老婆報平安，她也是一整天關注狀態，告訴我M50這一組太強了，我只有分四，前三名都是10小時多，心想這這…半百的竟比去年M49還強，不過想說他們有可能被推進總排，還有機會前進一兩名，後來也證實了我是分二。心中滿是開心，老婆還說你拿這獎金比公司獎金少那麼多，但竟然有百倍的滿足，我說這是非常努力拼來的! 真的不一樣!!

到終點時奔神已經等我一下子了，一整天就是到跑步才看到他，還好沒被一套圈，賽前一直說不要讓我在終點等太久，結果是他等我。主要還是他的游泳及跑步底子好，騎車也靠訓練台累積了不少的強大腿力。到台東一路上交換心得在補給與轉換上等細節，他都充份發揮自己的實力，11h11m 大破他自己的PB 也擠進了M40的分七，這一強大的組別真是可怕，沒有11:11分是上不了凸台的。三天的旅程有他一路陪伴真的比較好玩。期望下次還有機會一起，也希望之後可以帶家人一起來玩賽。

輕鬆的雙鐵之旅到達台東車站，之後到那魯灣飯店報到領物資

三鐵過程的自拍與專業攝手們的美拍，感謝你們讓我們可以帥帥的!

後記心得

2022挑戰100X 全馬，期望可以成功

還有什麼目標與願望？

人生的變化很多元且複雜，年輕到中年看到父母及孩子的狀態轉換，我們一定要有肩膀與擔當！自我追求興趣與滿足的同時一定不能忘記他們的需要，還有一個最最重要的室友！她的支持會來自於你給她的方方面面。也因為這些，鐵人的生活其實很不容易，但我們過的甘之如飴。

三鐵運動已是日常，維持良好身體狀態。從近90kg 到現在是念大專時的體態(三十年前)，健檢數據合格，努力的十多年終於達標，繼續維持是目標，影響周邊親友也是相關效益，家人也都漸漸養成固定運動的習慣，活到老學到老也要活的好(健康) !

累積百馬今年應該可以達標，那之後呢？兩百馬或10X 226，都可以，但更想跟老婆一起到不同的地方走走順便跑跑賽事，以前都是一個人當日開車跑馬，之後可以跑遠一點玩馬之外，多認識一下不同的台灣地方特色，海外馬也是接下來的規畫。人生難得可以享受自己的興趣，獲得成就感並且維持健康的身體，這不是一件美事嗎？與所有的鐵人及運動愛好者，共勉之~~

新竹鐵馬牧場鐵友多位上台，G大、朱哥，初226的許志誠大哥也上凸台。真是恭喜、大家收穫滿滿。