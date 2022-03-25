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賽事心得／普悠馬鐵人三項 個人初鐵113KM

運動筆記 / Olivia Liao

普悠馬113KM，成功解鎖！游1.9KM、騎90KM、跑21KM。成績未能達到當初設定的目標，練不夠所以沒藉口。但這次從課表到比賽，我很享受這些過程，我也盡全力完成比賽了。

開賽前還能對著攝影師笑

真正開始練只有四個月的時間，當初最擔心的游泳，今天竟然成績進步最多，但……我游了2.323  KM是怎麼回事 讚嘆教練，感恩教練。賽前突然莫名的恐慌，在車上哭了出來。 於是腦公在我游泳時，我游到哪，他就走到哪，等於我只要自由式換氣時，就能看到他，頓時安心許多。也辛苦他，我游活水湖一圈，他走活水湖一圈。

                                                                 

開賽前害怕的臉

                                                                 

穿防寒衣

                                                               

努力往前游

賽前幾天胃已莫名的不舒服，在今天T1轉換區吃完能量包時，胃就開始痛，因為後面還有半馬得跑，於是不斷催眠自己等騎完車就不痛了。

鐵人賽規定不能跟車或輪車，記好路線就是選手的功課，我方向感不好，因此一月時腦公帶我實際騎一趟認路。 今天竟然還有男生跟著在我後面感覺是要我破風@@，以為這次騎車有進步，但結果還是差強人意，得再多鍛鍊。

                                                                 

雖然很累 但還是要笑

最後的跑步，因為胃痛跟騎車已耗費很多體力，無法加速跑， 這時腦公騎著公路車邊騎邊跟我聊，擔心最後這半馬太難熬，雖然今天沒昨天這麼熱，但體感很悶熱。  

幸好進入馬亨亨大道時，遇到車隊的 盧教練，他曾提醒長距離的補給要帶胃乳，於是我跟他求救，沒想到他真的有，吃完後胃終於不痛，才順利完成比賽的最後一哩路。

快跑完了

朋友說為什麼這麼累我還笑得出來

厲害的盧教練 成績比我還好！

努力了四個月　我辦到了！

我真的完成了！

謝謝ZIV 的美照！

完成三鐵賽要花很多資源跟配備，謝謝我身邊的朋友們，知道我要比賽後不斷加油打氣，還提供許多資源，不論是從防寒衣到補給，還有訓練過程，都有貴人們幫忙，真的非常感謝你們。

成績不好是因為練不夠，我會繼續努力的。

下場比賽:CT 515 接力-騎車

最感謝的是我的腦公，下個月CT226換你啦

鐵人三項

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