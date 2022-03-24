自由車／環加泰隆尼亞大賽選手意外跌落山谷 結果令人吃驚
目前正在進行的自行車環加泰隆尼亞大賽，於昨天賽程中出現驚人的一幕，一名選手在騎車過山路彎道時，可能是遭到碰撞不慎跌落山谷，就在工作人員一擁而上，關心他的安危時，這名選手竟然抬著自己的車子努力爬起，更令人意外的是，他在爬回山路時，不是馬上尋求治療，竟是大喊，「我很好、我很好、我很好，只要給我一輛新的車子就好。」
這名選手屬於崔克車隊的好手斯科耶莫斯(Mattias Skjelmose)，這位年僅21歲的選手，在首站還取得第六名的佳績，但在第二站比賽就發生這場事故，從意外中爬起的他帶著傷口繼續進行比賽，最後還取得第10名的成績，總成績還升至第四，他為比賽奮不顧身的行為，網友都以「硬漢」才稱呼他。
報導中說斯科耶莫斯約跌落4.5公尺左右，而環加泰隆尼亞大賽將進行七站的賽事，賽事將於周日完成。
"I'm fine, just give me a bike"@skjelmose_ had a scary moment today at Volta A Catalunya! pic.twitter.com/gsCsJAVK0g— GCN Racing (@GcnRacing) March 22, 2022
Just catching up on the race, unlike @skjelmose, I panicked a bit where I saw him go over a cliff. He’s made of stronger stuff 💪🏻#VoltaCatalunya101 #couchpeloton pic.twitter.com/r0p0xkkWgp— Anna Mac (@AnnamacB) March 22, 2022
#VoltaCatalunya101— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) March 22, 2022
Into the ditch but in the end a solid 10th place and a big smile. @skjelmose_ you are incredible. pic.twitter.com/bSFxhxhvS9
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