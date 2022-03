自由車／環加泰隆尼亞大賽選手意外跌落山谷 結果令人吃驚

目前正在進行的自行車環加泰隆尼亞大賽,於昨天賽程中出現驚人的一幕,一名選手在騎車過山路彎道時,可能是遭到碰撞不慎跌落山谷,就在工作人員一擁而上,關心他的安危時,這名選手竟然抬著自己的車子努力爬起,更令人意外的是,他在爬回山路時,不是馬上尋求治療,竟是大喊,「我很好、我很好、我很好,只要給我一輛新的車子就好。」

這名選手屬於崔克車隊的好手斯科耶莫斯(Mattias Skjelmose),這位年僅21歲的選手,在首站還取得第六名的佳績,但在第二站比賽就發生這場事故,從意外中爬起的他帶著傷口繼續進行比賽,最後還取得第10名的成績,總成績還升至第四,他為比賽奮不顧身的行為,網友都以「硬漢」才稱呼他。

報導中說斯科耶莫斯約跌落4.5公尺左右,而環加泰隆尼亞大賽將進行七站的賽事,賽事將於周日完成。

"I'm fine, just give me a bike"@skjelmose_ had a scary moment today at Volta A Catalunya! pic.twitter.com/gsCsJAVK0g — GCN Racing (@GcnRacing) March 22, 2022

Just catching up on the race, unlike @skjelmose, I panicked a bit where I saw him go over a cliff. He’s made of stronger stuff 💪🏻#VoltaCatalunya101 #couchpeloton pic.twitter.com/r0p0xkkWgp — Anna Mac (@AnnamacB) March 22, 2022