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狂！南投埔中女壘隊HSL三連霸 創隊以來第15冠
全國中小學女子壘球聯賽（HSL）甲級賽事日前落幕，南投縣埔里國中力克台北市北投國中，成功締造三連霸，這也是該校女壘隊創隊30年來的第15座HSL冠軍，黃瑜芊、林瑋琪更抱回最有價值球員、打擊獎，教練張寧恩也榮獲大會最佳教練。
埔里國中指出，全國中學女子壘球聯賽HSL日前在高雄市鳳山壘球場開打，而今年該校女壘隊同樣挺進冠軍戰，又是對上去年決賽的強敵台北市北投國中，該校女壘小將先馳得點，前5局以3：0領先，但對手在5局下半追平，賽況激烈。
不過，埔中女壘隊展現絕佳的臨場抗壓性，尤其投手黃瑜芊不僅有效壓制對手火力，更在平手時刻揮出關鍵安打，搶下勝利打點，後續打擊火力延續，第6、7局再搶下3分，最終就以6比3力克對手北投國中奪冠，締造在該賽事三連霸。
埔里國中校長脈樹．塔給鹿敦說，今年埔中女壘隊在HSL完成三連霸，也是女壘創隊30年來的第15座冠軍，除了團隊表現家，王牌投手黃瑜芊投、打俱佳，榮獲大會最有價值球員，隊員林瑋琪也抱回打擊獎，教練張寧恩則獲大會最佳教練。
而埔中女壘隊今年也橫掃各大賽事，已囊括協會盃、中小學聯賽、理事長盃（U15國手選拔）等3大全國壘球賽冠軍，成績傲視全國，而隊員黃慧雯、教練張寧恩更獲選U15代表隊國手及國家隊教練，之後將代表台灣出國比賽，為國爭光。
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