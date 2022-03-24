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羽球／周天成新冠輕症留英 飯店訂到4月

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
周天成。 法新社
周天成。 法新社

我國羽球「一哥」周天成參加全英公開賽驚傳確診，好消息是只有出現輕微症狀，體育署競技運動組組長藍坤田表示，有和3位仍在英國的成員密切聯繫，據了解飯店已經預訂到4月，將等採檢陰性後回國。

除小天確診，「世界球后」戴資穎的李姓教練檢測也呈陽性，沒能和小戴團隊一起返台。藍坤田表示，小戴團隊共有5人，除李姓教練外，4人已經返台；小天隨行的物理治療師高敏珊檢測則是陰性，目前也留在英國，將等小天檢測陰性後一同回台。

藍坤田表示，小天是20日時檢測結果陽性，李姓教練是19日發現，不過英國防疫是「與病毒共存」，沒規定確診者必須隔離，小天也能離開飯店上街，只能提醒代表隊出國盡量保持社交安全距離，用餐盡量回自己房間等。

藍坤田補充說，英國沒特別規定何時必須再接受篩檢，小天和李姓教練預計26日會再檢測，若結果是陰性就能搭機回台。

全英公開賽前一站的德國公開賽就有球星傳出確診，全英賽後包括小天和打進女單決賽的南韓「天才少女」安洗瑩也染疫，大陸羽球隊也因選手確診，全體退出本周的瑞士公開賽。

羽球 戴資穎 周天成

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