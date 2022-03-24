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全中運／接軌國際 新增混雙項目
111年全中運將於下月16日到21日在花蓮登場，共舉辦22種運動種類，約有1萬4千名選手參賽。體育署副署長洪志昌表示，因應國際體壇趨勢，今年全中運在桌球、羽球和網球和軟網增列男女混合項目，接軌國際賽事，重視性別平等。
由於增設項目，今年全中運在不影響既有選手參賽權益、學生升學權益及不增加承辦縣市花蓮縣財政負擔下，111年全中運競賽小組和各單項協會達成協議，取消桌球、羽球、網球和軟網5到8名的賽程，將以並列第5名方式列計成績。
去年東京奧運，我國桌球「黃金混雙」林昀儒／鄭怡靜打下銅牌，洪志昌提到，今年全中運選手可能是2028年洛杉磯奧運的培育菁英選手，預祝年輕好手在花蓮爭取佳績。
全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，全中運落實防疫，所有工作人員和參賽選手都需接種兩劑疫苗至少14天，或提供自費2日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，觀眾進場也需配戴口罩，確保安全的參賽和觀賽環境。
由於昨天發生芮氏規模6.6地震，震央接近花東海岸線交界的近海，造持花蓮玉興橋斷裂，是否有場館受影響造成關注；體育署今天表示，沒有收到花蓮縣回報這硬體設備的受損，但會提醒各場館加強檢視。
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