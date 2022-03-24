網球／不捨芭蒂退休 世界第2大哭一場

澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）昨天無預警宣布退休，為網壇投入震撼彈，世界排名第2的波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）還因此落淚。

「你們都知道我愛哭，所以我真的哭了一段時間。」斯威雅蒂受訪時提到，她有許多不解，同時也很傷心，「我想到一個球員在身體、心理、網球方面都那麼完整，我總是仰望她，現在仍是。」

世界排名第2的波蘭女將斯威雅蒂。 法新社

去年美網寫下驚奇奪冠紀錄的美國19歲小將瑞度卡努（Emma Raducanu）提到，當全心投入網球，未必是很健康的事，暫時抽離或許也是好事，她說：「我2020年休息了18個月，2021年再開始，所以我有真正想上場的慾望，我充滿渴望，去年夏天我也打出很好成績，這顯現出不需要全心全意都是網球。」

去年美網決賽敗給瑞度卡努的19歲小將費南德茲（Leylah Fernandez）也說，十分驚訝芭蒂的決定，她一直把芭蒂視為很好的楷模。

「我看過她訓練，我看過她有多專業，我知道這是我的下一步，希望我也能達到像她一樣的成就。」費南德茲說。