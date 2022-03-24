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足球／俄才被奪權世足 又盼申辦歐國賽

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
正逢被國際體壇制裁、背棄的時刻，俄羅斯竟然還妄想主動申辦歐國盃足球賽？（photo from Wikimedia）
正逢被國際體壇制裁、背棄的時刻，俄羅斯竟然還妄想主動申辦歐國盃足球賽？（photo from Wikimedia）

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】各國相爭足壇歐國盃申辦權，俄羅斯出人意表的成為申請人之一！俄此前才受到國際足總制裁，被剝奪參加世足賽的資格，但23日截止的2028與2032歐國盃申辦權，俄國臨門插一腳，與大英聯合、土耳其、義大利加入競爭行列，由於主辦國通常擁有保送名額，歐足總將如何應對俄國？24日傳出會直接移除俄國申請資格，最終決定權將在明年揭曉。

2028與2032歐國盃申辦

俄羅斯日前受到國際足總的制裁，在體壇成為棄兒，失去參與近期登場的卡達世足賽附加賽資格，但根據《半島電視台》報導，同樣作為四年一次的足壇盛事歐國盃，在23日的截止日期，競爭下下屆（2028）、與再下一屆（2032）的申請名單上，赫然出現俄羅斯的身影。

當前申辦名單顯示，大英聯合（英格蘭、北愛、威爾士、蘇格蘭、愛爾蘭）與俄羅斯、土耳其都是2028年的歐國盃主辦國候選人，而俄、土也與義大利一同競爭2032年主辦權。考慮到俄羅斯已遭到國際體育組織禁令，這起申請可能被打回票，據《電訊報》報導，歐足總執行委員會隨時待命，準備召開特別會議，當前是按照程序進行，不排除直接剔除俄國。

俄堅持嘗試

歐足總議員埃佛德語帶嘲諷提到，在這種敏感時刻，授予俄國國際賽事的主辦權的想法太可笑，更可笑的是俄居然照舊出面申請。但俄羅斯官員回擊指出，只要俄還有機會就會嘗試，作為歐國盃會員國，自然有資格申請主辦。歐足總最終會在明年宣布2028與2032歐國盃的主辦國。

特別的是，2028的主辦權目前以大英聯合最被看好，過往主辦國都會自動獲得參賽資格，但這群聯合主辦橫跨5個國家隊（足球世界按照會籍來分、而非國家），較可能是5個地主隊都不會獲得自動參賽權，仍得經歷歐國盃預選賽。

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