網球／「不是殺人就是被殺」 前烏國一哥從軍最好最壞打算
烏克蘭又一名運動員站出來從軍保護家園，他是去年才宣布退役的網球選手多格波洛夫（Alexandr Dolgopolov），他在接受外國媒體《運動畫刊》專訪時談到從軍的殘酷：「有可能是我被殺，也可能是我殺人。」並表示自己已做好最壞打算。
現年33歲的多格波洛夫世界排名曾高居第13位，是過去的烏克蘭「一哥」，他職業生涯拿過3座ATP單打冠軍，曾擊敗西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、錦織圭等名將，大滿貫最佳成績澳網八強、美網十六強。去年5月他宣布退役，如今投身軍旅，力抗俄軍入侵。
多格波洛夫接受《運動畫刊》訪問時談及軍旅生活，他表示，自己目前尚未碰上兩軍正面交戰，但他已做好最壞打算。他沉痛表示：「有可能是我被殺，也可能是我殺人，該說什麼好呢，這就是戰爭啊。」
此外，多格波洛夫也呼籲俄羅斯運動員加強反戰力道：「我知道俄羅斯球員公開說過『不要戰爭』，但我認為這還不夠強而有力，這不是譴責他們國家的行為。如果網壇想讓他們繼續參加比賽，他們就應該公開譴責政府的錯誤行為。而這也是俄羅斯人民能夠阻止總統普亭的唯一方法。」
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