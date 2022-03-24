JHVL／台中市潭秀男排、雙十女排奪冠封后

110學年度國中排球甲級聯賽(JHVL)決賽昨於屏東落幕，台中市雙十國中女排率先衛冕封后，成功完成二連霸，稍後潭秀國中男排也勇奪桂冠，抱回隊史首座冠軍金盃，台中市長盧秀燕特別錄製影片向兩隊道賀恭喜，並由教育局體健科科長劉姵君代表致贈紅包，肯定教練和選手們的付出與努力，感謝選手為台中爭光。

雙十女排對決建國國中，一開賽球員們火力全開，雙十率先拿下第一局，第二局雙方比分緊咬、互不相讓，女將們展現高度抗壓性再收一局，第三局雖遭遇亂流讓出，第四局重振旗鼓，成功破壞建國的攻守節奏，守住后冠完成二連霸。

雙十國中林大欽校長指出，球員們在教練黃淑慧、侯雅惠、羅儀璟指導與支持下，個個勤奮訓練，最難得可貴的是她們的紀律與拼鬥精神，也就是這份球不落地、永不放棄的奮戰精神，讓她們勇奪隊史第8座冠軍金盃，謝謝排球少女們讓雙十共享榮耀。

國男冠軍場上，潭秀國中迎戰潮州國中，利用身高優勢搭配快攻把第一局搶到手，潮州手感火熱拿下第二局，第三局潭秀挺著一路落後的壓力，逆轉戰況率先聽牌，決勝局成功壓制對手氣勢，以3:1奪得隊史首冠，全場加油團歡聲雷動熱血沸騰。

潭秀國中校長晏傳嫘興奮地說，排球隊自102學年度成軍至今不到10年，連續6年闖進JHVL決賽，但面對冠軍寶座總是有一步之遙，今年終於一舉奪冠，寫下隊史嶄新紀錄，感謝林育輝、黃韋程、賴榮源、林育傑等4位教練帶領孩子們打出這場令人感動的比賽。

另外，向上國中男排今年首度挑戰甲級聯賽，便直搗決賽勇奪第五名，林翠茹校長表示，男排隊成立4年，在賴慶和教練訓練下，球員從零開始訓練，不斷的從失敗中找尋自己不足之處，勉勵孩子保持「零至向上」的初心，不斷的在每場球賽上學習。

教育局楊振昇局長感謝雙十國中、潭秀國中及向上國中行政團隊、教練與家長的努力，讓台中擁有這麼榮耀的一刻。