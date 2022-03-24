賽事心得／普悠瑪鐵人三項 剛學游泳就參加人生初鐵

平時都有在騎單車跟跑步運動，卻在四個月前(2021/11月)不會游泳的我很大膽的報了人生第一場113鐵人三項(游泳1.9k /單車90k/跑步21k)。

對！沒有搞錯不會游泳 不會游泳 不會游泳！報名了！就是要自已在四個月內學會游泳當我第一次到泳池時拿著浮板學游泳，不斷的回想youtube教學影片動作那時怎麼踼水就是游不動手酸腳酸的回到家，非常的沮喪，一度想去官網退了鐵人賽冷靜下來後，答應再給自已一星期試看看，真不行再退賽。

果然，一回生二回熟，慢慢有了進步不退賽了…..難得游泳有了進度，不料在一月份騎機車被狗撞，摔車了……傷到了左膝，停止所有運動，又休養了一個月….就在二月份左膝還未痊癒，一直沒有訓練三月份的鐵人賽還來的及嗎？此時二度想去官網退了鐵人賽但心裡好不甘心，就帶著腳傷開始低強度的訓練試看看真不行再退賽二三週下來，雖然左膝傷仍未痊癒但平時的訓練並沒有讓腳傷惡化，仍有漸漸好轉的情況不退賽了…..

賽前一天，從沒來過台灣東部活水湖開放試游時間有限一到台東都還沒去飯店check in就直接來活水湖還好還有20分鐘可試游直接在車上穿了泳褲趕緊下水試游體驗一下踩不到湖底的恐懼！還真的很恐懼……還好水溫並沒有想像中冷。飯店check in後接著就到報到現場領了物資，吃了晚餐回房休息，準備迎接明天的到來。

游泳1.9k學游泳才4個月，所以是鐵人三項裡最擔心的一項很緊張的下水，因為畏懼泳姿完全跑掉，整個亂游一直想靠湖邊游，來增加安全感但邊邊擠滿一堆人...好不容易游到折返點漸漸熟悉了水域調整好姿勢，游起來順多了看著湖岸愈來愈近，終於上岸了上岸後大喊'我游回來了，完賽應該沒問題了!

單車90k最有把握的一項一路往北騎，有些逆風，但不算大，因游泳成績不太理想單車部份盡可能保持時速30以上來追回一些時間折返後順風，速度加快了不少，穩穩的回來。

跑步21k因為體力已經消耗的差不多了最令人厭世的一項又得很磨心的跑完才能完賽就以7分速慢慢熬最後2k太痛苦了真的是咬著牙跑回終點。

之前看別人的分享文常看到一句'我要撐下去，家人就在終點等我'那時以為只是寫寫.....今天親身體驗真的，有家人來現場加油一路上腦海會不斷出現我一定要完賽家人可是繞了半個台灣來陪我參賽如果沒完賽不就........所以，恭喜自己完賽了!很感謝家人能陪我來參賽！