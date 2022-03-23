全中運／花蓮循撒奇萊雅古禮點燃聖火 明起全台傳遞開跑
111年全國中等學校運動會下月在花蓮登場，今（23）晚在花蓮日出廣場，由縣長徐榛蔚、教育部參事葉丁鵬在撒奇萊雅族頭目林昭雄帶領下，以古禮祈福、祝禱，再接引母火引燃聖火，交棒給校長們組成的聖火隊，明天起展開全台傳遞活動。
今晚的聖火引燃儀式，邀請在地的康樂國小排笛隊、花蓮高工瑪大藝術恆舞集、宜昌國小擊鼓樂團演出，副縣長顏新章、代理祕書長饒忠戴上花冠手持盛水海螺，進行象徵平安出發的「淋水禮」；接著徐榛蔚、葉丁鵬及達固部灣撒固兒部落頭目林昭雄一同祭祀祈福，再將蘆葦把插入木鼓中，循古禮取出第一道火苗，由藝人畢書盡及跆拳道國手蔡念恩遞上聖火火炬，共同引燃母火。
徐榛蔚表示，前年花蓮縣政府舉辦全民運動會，感謝教育部肯定成果，這次更感謝各方面協助舉辦全中運。縣府持續努力用體育帶動地方觀光產業鏈，在全中運資格賽期間，民宿和旅館爆滿，就是體育結合觀光的最佳印證。
教育部參事葉丁鵬表示，本屆全中運有22縣市、1萬多名選手參與，感謝徐榛蔚帶領縣府團隊貼心、耐心規畫籌備工作，以及花蓮縣民熱情迎接上萬名選手來到花蓮，預祝大會圓滿成功。
今晚點燃聖火後，明天起展開全台傳遞，先從離島連江縣、金門縣、澎湖縣，再回到本島，以逆時針方向進行，12日回到花蓮縣境內。
全中運從4月16日至21日，共計6天賽事，將有23個競賽項目，包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇、龍舟、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰。
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