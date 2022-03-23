全中運／花蓮循撒奇萊雅古禮點燃聖火 明起全台傳遞開跑

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
撒奇萊雅頭目林昭雄（右起）、花蓮縣長徐榛蔚、教育部參事葉丁鵬循古禮以蘆葦取出第一道火苗。記者王燕華／攝影
撒奇萊雅頭目林昭雄（右起）、花蓮縣長徐榛蔚、教育部參事葉丁鵬循古禮以蘆葦取出第一道火苗。記者王燕華／攝影

111年全國中等學校運動會下月在花蓮登場，今（23）晚在花蓮日出廣場，由縣長徐榛蔚、教育部參事葉丁鵬在撒奇萊雅族頭目林昭雄帶領下，以古禮祈福、祝禱，再接引母火引燃聖火，交棒給校長們組成的聖火隊，明天起展開全台傳遞活動。

今晚的聖火引燃儀式，邀請在地的康樂國小排笛隊、花蓮高工瑪大藝術恆舞集、宜昌國小擊鼓樂團演出，副縣長顏新章、代理祕書長饒忠戴上花冠手持盛水海螺，進行象徵平安出發的「淋水禮」；接著徐榛蔚、葉丁鵬及達固部灣撒固兒部落頭目林昭雄一同祭祀祈福，再將蘆葦把插入木鼓中，循古禮取出第一道火苗，由藝人畢書盡及跆拳道國手蔡念恩遞上聖火火炬，共同引燃母火。

徐榛蔚表示，前年花蓮縣政府舉辦全民運動會，感謝教育部肯定成果，這次更感謝各方面協助舉辦全中運。縣府持續努力用體育帶動地方觀光產業鏈，在全中運資格賽期間，民宿和旅館爆滿，就是體育結合觀光的最佳印證。

教育部參事葉丁鵬表示，本屆全中運有22縣市、1萬多名選手參與，感謝徐榛蔚帶領縣府團隊貼心、耐心規畫籌備工作，以及花蓮縣民熱情迎接上萬名選手來到花蓮，預祝大會圓滿成功。

今晚點燃聖火後，明天起展開全台傳遞，先從離島連江縣、金門縣、澎湖縣，再回到本島，以逆時針方向進行，12日回到花蓮縣境內。

全中運從4月16日至21日，共計6天賽事，將有23個競賽項目，包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇、龍舟、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰。

撒奇萊雅頭目林昭雄（左起）、花蓮縣長徐榛蔚、教育部參事葉丁鵬以古禮祭祀祈福。記者王燕華／攝影
撒奇萊雅頭目林昭雄（左起）、花蓮縣長徐榛蔚、教育部參事葉丁鵬以古禮祭祀祈福。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（右2）、教育部參事葉丁鵬（右3）點燃聖火火炬。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（右2）、教育部參事葉丁鵬（右3）點燃聖火火炬。記者王燕華／攝影
全中運下月在花蓮登場，今天點燃聖火火炬，明起將從離島開始展開全島聖火傳遞。記者王燕華／攝影
全中運下月在花蓮登場，今天點燃聖火火炬，明起將從離島開始展開全島聖火傳遞。記者王燕華／攝影

聖火 全中運 跆拳道

延伸閱讀

花蓮6.6規模地震 零星瓦斯瓶傾倒洩氣

徐榛蔚爭取利澤多燒3成垃圾 宜蘭縣府原則同意

原民山海劇場花蓮磯崎動工 中央補助近2億元

花蓮觀光結合運動 太馬等數十項賽事陸續登場

相關新聞

羽球／「一哥」周天成確診 輕症留英未返台

南韓羽球「天才少女」安洗瑩昨天透過社群公布自己確診新冠肺炎，今天我國「一哥」周天成也傳出確診，好消息是小天只有出現輕微症...

桌球／贏南韓了！黃怡樺、陳思羽驚喜闖多哈決賽

里約奧運後再度攜手，我國桌球女將黃怡樺、陳思羽在世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）多...

網球／震撼彈！現任球后芭蒂無預警宣布退休

年初才在家鄉高捧澳網金盃的澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），無預警宣布退休，為網壇投入震撼彈，下月才...

網球／被診斷肋骨斷裂 納達爾將休養4至6週

「 西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在印地安泉大師賽決賽，直落二敗給美國好手弗里茲（Taylor Fritz），開季20連勝紀錄被迫中斷。納達爾日前在賽後透露新傷勢像是「胸口有針在扎」

羽球／戴資穎抵台一切平安 陪練員也確診

世界球后戴資穎今天早上飛抵台灣，不過卻傳出她的陪練員在英國確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）噩耗，好消息是戴資...

全中運／花蓮循撒奇萊雅古禮點燃聖火 明起全台傳遞開跑

111年全國中等學校運動會下月在花蓮登場，今（23）晚在花蓮日出廣場，由縣長徐榛蔚、教育部參事葉丁鵬在撒奇萊雅族頭目林昭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。