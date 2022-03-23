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羽球／「一哥」周天成驚傳確診 暫留英國痊癒後再回台

羽球／「一哥」周天成確診 輕症留英未返台

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
我國「一哥」周天成也傳出確診。 美聯社
我國「一哥」周天成也傳出確診。 美聯社

南韓羽球「天才少女」安洗瑩昨天透過社群公布自己確診新冠肺炎，今天我國「一哥」周天成也傳出確診，好消息是小天只有出現輕微症狀，隨行的物理治療師高敏珊檢測都是陰性，兩人目前仍留在英國，將等小天痊癒後再回台。

小天上周打進全英公開賽4強，但4強賽後進行快篩時發現陽性，再進行檢測後確定染上新冠肺炎。中華羽球協會表示，已與全英公開賽大會協調好，先延長小天旅館住宿日期，高敏珊會留在英國陪同小天。

「世界球后」戴資穎今年全英公開賽也打進4強，4強對手正是安洗瑩，昨天小戴已搭機、今天返台，中華羽協表示，小戴團隊沒有問題，回台進行「10+7」隔離後，下月屏東登場的全國團體錦標賽有機會在台灣球迷前登場。

國際羽壇確診名將不少，除安洗瑩和小天，先前泰國名將伊瑟儂、世錦賽奪金的新加坡「一哥」駱建佑和香港好手伍家朗等都染上新冠肺炎。

羽球 世錦賽 戴資穎

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