網球／被診斷肋骨斷裂 納達爾將休養4至6週

「

西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在印地安泉大師賽決賽，直落二敗給美國好手弗里茲（Taylor Fritz），開季20連勝紀錄被迫中斷。納達爾日前在賽後透露新傷勢像是「胸口有針在扎」，如今被診斷出為肋骨斷裂，預計將休息4至6週，將無法趕上4月初紅土賽事。

納達爾日前在印地安泉大師賽準決賽對戰同胞阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）時，一度因身體不適喊出暫停，賽後則透露自己胸口疼痛，「連呼吸都會痛，像是有針在扎我一樣，還有點頭暈。」

如今傷勢確定為肋骨斷裂，未來將休養4到6週。對此納達爾失落表示，「完全沒料想到會變這樣，我很失望也很難過因為這一切出現在我開季絕佳的時候。」但他也堅毅表示，「我一直有努力奮鬥的精神，我將持續保持耐心，待康復後繼續努力訓練。」

35歲的納達爾多年受膝傷所擾，去年賽季也因腳傷缺席，如今又遭逢肋骨斷裂，下個月的蒙特卡羅大師賽與巴塞隆納公開賽應無緣參加，但仍有機會趕上5月22日的法網。