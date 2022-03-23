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桌球／贏南韓了！黃怡樺、陳思羽驚喜闖多哈決賽
里約奧運後再度攜手，我國桌球女將黃怡樺、陳思羽在世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）多哈挑戰賽打出驚奇，兩人從會外賽一路打進會內賽，今天以局數3：1力退南韓組合梁夏銀／田志希，闖進女雙決賽。
台灣時間今天凌晨，混雙世界排名第一的「小林同學」林昀儒和鄭怡靜也以直落3擊敗香港組合何鈞傑／李皓晴，連兩站打進決賽，將和新加坡大滿貫賽也碰頭過的印度組合芭特拉（Manika Batra）／賈納納塞卡倫（Sathiyan Gnanasekaran）爭冠。
黃怡樺和陳思羽在過內隸屬不同球團，2016年里約奧運首度攜手就成「絕響」，加上黃怡樺近年淡出國際賽場，兩人還是在多哈前3天才補進名單，不料兩名右撇子從會外賽一路挺進。
陳思羽笑說，兩人都是力量型的「暴力女」打法，僅管都是右手持拍，但黃怡樺跑動能力好，不過相隔6年再合體就打進決賽，堪稱「不可能的任務」。
面對南韓左右手組合，寶島女雙首局以11：6拿下，第二局也先取得10：9的局末優勢，但遭對手瓦解，雙方一路纏戰到「丟士」，南韓組合才以18：16扳平局數。
雖沒把握第2局的局數「聽牌」優勢，寶島女雙第三局拉鋸中以11：8拿下，第四局再取得10：8領先，最終在第2個「賽末點」拿下勝利，相視而笑迎接驚喜的決賽門票。
寶島女將多哈最終戰對手已經出爐，將面對日本青少女組合木原美悠／長崎美柚。
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