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JHVL／熱血沸騰！中市潭秀、雙十國中今爭冠

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
中市雙十國中女排搶下JHVL冠軍賽門票，今天下午2時與雲林縣建國國中角逐后冠。圖／高級中等學校體育總會提供
中市雙十國中女排搶下JHVL冠軍賽門票，今天下午2時與雲林縣建國國中角逐后冠。圖／高級中等學校體育總會提供

110學年度中等學校排球甲級聯賽決賽開打，台中市豐原高商、東山高中、潭秀國中、雙十國中及向上國中等5校挺進決賽。國中男子組、女子組四強賽昨在屏東縣立體育館登場，潭秀國中男排隊以3：0擊敗上屆衛冕軍麥寮高中國中部，雙十國中女排隊則以3：1擊敗大觀國中，攜手前進男女組冠軍賽。台中市教育局期盼2校延續四強賽氣勢，一舉奪冠。

教育局指出，雙十國中在女子組四強賽對上大觀國中，雙十國中運用強攻、快攻搶下第一局，第二局遭遇亂流讓對方扳回一城，第三、四局加強進攻擊火力，雙十女孩展現絕佳團隊默契將分數拉開，最終以3：1的成績獲勝，擊退大觀國中，順利前進冠軍戰，希望今日順利奪冠，邁向二連霸。

另外，潭秀國中男排隊充分展現奪冠氣勢，運用身高優勢、第二局運用發球策略拉開對手差距，第三局雙方緊追不捨，分數互咬，最終以3：0直落三擊退麥寮高中國中部，今日下午4時將爭取冠軍，盼拿下隊史首座聯賽冠軍金盃。

潭秀國中男排搶下JHVL冠軍賽門票，今天下午4時將爭取冠軍。圖／高級中等學校體育總會提供
潭秀國中男排搶下JHVL冠軍賽門票，今天下午4時將爭取冠軍。圖／高級中等學校體育總會提供

教育局提到，首次挑戰排球甲級聯賽的向上國中男排隊，雖然日前不慎落敗，僅能爭取第五名，但小將們不受影響，昨日拿出全力一拚的精神，以直落三的優異表現，擊敗板橋國中，拿下此屆國中排球甲級聯賽第五名，創隊史最佳成績。

教育局長楊振昇表示，今天雙十國中女排將於下午2時與雲林縣建國國中角逐后冠，潭秀國中男排將於下午4時爭取冠軍，邀請市民一起觀看東森超視33頻道電視轉播或網路平台Yahoo運動、愛爾達體育台、my video及麥卡貝網路電視關注賽事，支持台中市運動團隊，為台中子弟兵加油。

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