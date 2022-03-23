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網球／震撼彈！現任球后芭蒂無預警宣布退休

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
年初才在家鄉高捧澳網金盃的澳洲「世界球后」芭蒂，無預警宣布退休，為網壇投入震撼彈。 路透社
年初才在家鄉高捧澳網金盃的澳洲「世界球后」芭蒂，無預警宣布退休，為網壇投入震撼彈。 路透社

年初才在家鄉高捧澳網金盃的澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），無預警宣布退休，為網壇投入震撼彈，下月才要過26歲生日的她強調說，很高興也準備好迎接退役決定。

芭蒂球后「在位」連續周數已達114周，當打之年的她透露，早就有退役想法，但這次才是首度能大聲宣布這決定，「但我很開心，也準備好了。」

選擇急流勇退，芭蒂表示關鍵是發覺自己已經沒動力去追求更高層級的表現。

芭蒂生涯打下3座大滿貫，分別是2019年法網、2021年溫布頓和今年澳網；總計她生涯擁有15座單打冠軍和12座雙打金盃，生涯的單打戰績是305勝102敗，雙打是200勝64敗，獎金累積打2382萬9071美金。

芭蒂生涯球后累積周數121周，史上排名第7，但她提到，為了保持頂尖身手，要付出的努力實在太多，「我已經和團隊說過好幾次，我們有任何動力了，我已經為網球付出全力，我也很開心了。」

芭蒂 澳網 溫布頓

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