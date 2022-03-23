田徑／台日友好！田協與靜岡延長合作
中華民國田徑協會今天和日本靜岡市簽署交流備忘錄，雙方持續友好關係，將透過田徑活動及文化交流，延長簽署交流合作至2025年。
台日田徑界交流頻繁，2017年中華田徑隊赴靜岡移地訓練時，田協秘書長王景成就與靜岡市長田邊信宏簽署合作備忘錄，當時希望2020東京奧運前，靜岡可每年提供場地供中華田徑隊選手移訓。
今天王景成代表田協，透過視訓方式再與靜岡市簽署交流備忘錄，王景成特別感謝田邊信宏市長、鈴木和彥議長的支持，「很珍惜這幾年與靜岡市的交流，非常感謝靜岡市的學生們在東京奧運期間為我們的田徑選手加油打氣，我們與選手都記在心裡。」
王景成提到，疫情之前協會每年都前往靜岡市進行移地訓練、交流，「靜岡市熱情款待，讓我們非常感動，也感念這份情感，也歡迎各位來到台北，期待我們的交流能夠繼續進行，謝謝各位。」
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