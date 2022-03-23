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桌球／連兩周闖決賽！林昀儒、鄭怡靜多哈拚冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林昀儒與鄭怡靜混雙4強賽再以直落3拍下香港組合，闖進WTT多哈挑戰賽決賽。 路透社
林昀儒與鄭怡靜混雙4強賽再以直落3拍下香港組合，闖進WTT多哈挑戰賽決賽。 路透社

單打雖無緣再闖關，「小林同學」林昀儒鄭怡靜，台灣時間今天凌晨的混雙4強賽再以直落3拍下香港組合何鈞傑／李皓晴，闖進世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）多哈挑戰賽決賽。

林昀儒和鄭怡靜混雙世界排名居世界第一，兩人去年東京奧運帶回銅牌，今天拿到決賽門票代表今年合作的前兩戰都闖最終戰；上周「黃金混雙」也打進WTT新加坡大滿貫決賽，最終才敗給大陸組合。

寶島組合前兩戰都是連拿3局迎接勝利，今天碰香港組合持續一局未失紀錄，歷時19分鐘以11：7、11：6、11：2解決香港對手，決賽將和上周曾拍落的印度組合芭特拉（Manika Batra）／賈納納塞卡倫（Sathiyan Gnanasekaran）再碰頭。

林昀儒台灣時間先在單打第二輪上場，身為唯一挺進單打第二輪的台將代表，他碰中國大陸袁勵岑以6：11、5：11、16：14、9：11落敗。

台將單打雖都出局，但雙打頗有斬獲，除「黃金混雙」闖最終戰，里約奧運後首度合體的黃怡樺／陳思羽也打進女雙最終4強，台灣時間今天下午3點將和南韓梁夏銀／田志希爭決賽門票。

林昀儒 鄭怡靜 黃金混雙

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