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林昀儒1比3不敵袁勵岑 WTT挑戰賽次輪止步

中央社 / 台北22日電

台灣桌球一哥林昀儒，今晚在WTT挑戰賽卡達站男單16強，在開局連失兩局的劣勢下，最終以1比3不敵同是左手持拍的中國21歲球員袁勵岑，無緣晉級8強。

林昀儒今日單、雙打雙線作戰，下午與一姐鄭怡靜聯手的混雙順利搶進4強，休息片刻後晚間提拍再戰男單，卻意外踢到鐵板。

林昀儒上一戰才在WTT大滿貫賽新加坡站男單8強，和兩屆奧運金牌得主、世界排名第2的馬龍激戰5局才惜敗，今天他再碰中國的袁勵岑，或許是過去雙方沒有交手紀錄、球風打法不適應，讓他在比賽中罕見地出現大量失分，成了落敗主因。

今天開局林昀儒就陷入1比4落後，他雖將比分追到只差1分，接下來卻一口氣連丟6分，也被對手拉開差距，他雖奮力追回3分，仍以6比11棄守。

次局林昀儒迅速進入狀況，一度以4比1握有領先，不料接下來對手竟靠著一波10比1攻勢後來居上，也讓林昀儒再以5比11失守。

陷入0比2淘汰危機，林昀儒表現反倒回穩，他在比賽後段取得10比8微幅領先，對手一顆幸運擦網球打壞林昀儒回擊節奏，他不慎將球撥出界，接著又發生回擊出界，讓對手追平比分。

所幸林昀儒展現韌性，和對手一路拉鋸，最後以16比14扳回一局，只可惜他沒能趁勝追擊，第4局在9比5領先時又遭亂流，一口氣連丟6分，反倒以9比11讓出，讓他以1比3吞敗出局。

林昀儒 桌球 鄭怡靜

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