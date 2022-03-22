田徑／烏克蘭跳高女神躲地牢3周後 勇奪世錦賽跳高金牌

烏克蘭田徑「長腿女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）在家鄉受到戰火摧殘之際，坐了3天3夜的車才抵達塞爾維亞，努力奪下室內田徑錦標賽跳高金牌，當她披著烏克蘭國旗繞場時，贏得滿堂喝采。

俄羅斯入侵烏克蘭後，馬胡奇克一度被迫躲在地牢3周躲避戰火，根本無法訓練，但她為了要參加於塞爾維亞舉行的室內田徑世錦賽，排除萬難搭了三天三夜的車前往賽場，她最終跳出今年世界最佳的2.02公尺，用金牌來榮耀深陷戰火的烏克蘭。

在奪冠後馬胡奇克淚灑田徑場，還在人群的歡呼聲中，披著烏克蘭國旗繞場一周，賽後訪問時她提到，「能在這場比賽中奪冠，對我和我的家庭，甚至我的國家都非常重要。這很困難，但我認為我已經為我的國家做得很好了，我在田徑場上守護我的國家。」