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桌球／鄭怡靜單打失利 混雙配林昀儒闖WTT多哈站4強

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桌球／鄭怡靜單打失利 混雙配林昀儒闖WTT多哈站4強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
混雙世界排名第一的「小林同學」林昀儒和鄭怡靜，在世界桌球職業大聯盟多哈站闖進四強。 新華社
混雙世界排名第一的「小林同學」林昀儒和鄭怡靜，在世界桌球職業大聯盟多哈站闖進四強。 新華社

帶著新加坡大滿貫賽混雙亞軍轉戰多哈，混雙世界排名第一的「小林同學」林昀儒鄭怡靜，在世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）多哈挑戰賽連過兩關，今天以直落3擊敗斯洛伐克組合，晉級4強。

新加坡大滿貫是林昀儒／鄭怡靜本季首度攜手，兩人一度闖進決賽才敗給大陸組合孫穎莎／王楚欽；轉戰多哈後，兩人昨天首戰以直落3拍下盧森堡組合格洛德（Eric Glod）／德努特（Sarah De Nutte），今天8強將庫庫柯娃和陸裔的汪洋，首局以11：4先聲奪人，第二局再取得10：8「局末點」優勢。

兩個局點機會，林昀儒回球掛網，下一球再打飛，遭法國組合追平，且連失3分反以10：11落後，不過「丟士」瓦解對手兩個局末點下仍以14：12拿下，取得局數「聽牌」優勢。

第三局寶島組合一下場連拿3分，迫使法國組合喊出暫停；恢復比賽後汪洋一度用削球破壞寶島組合節奏，不過林昀儒／鄭怡靜在7：7時連拿3分取得賽末優勢，最終仍以11：9拿下勝利。

稍早進行的女雙8強賽，里約奧運後首度合體的黃怡樺／陳思羽，以11：5、11：9、11：6拍下印度組合，下戰將和南韓梁夏銀／田志希爭決賽門票。

單打部分，鄭怡靜、陳思羽和「桌球教父」莊智淵都在32強止步，僅有林昀儒突圍晉級16強。

林昀儒 鄭怡靜 陳思羽

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