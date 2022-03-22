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俄泳將參加普亭萬人愛國集會 Speedo撤銷贊助

中央社 / 莫斯科22日綜合外電報導
俄羅斯奧運金牌泳將雷洛夫上週在莫斯科參加總統普亭親自主持的萬人愛國集會後，泳裝製造商Speedo決定撤銷對他的贊助。 路透社
俄羅斯奧運金牌泳將雷洛夫上週在莫斯科參加總統普亭親自主持的萬人愛國集會後，泳裝製造商Speedo決定撤銷對他的贊助。 路透社

奧運新聞網站「奧運內幕」（InsideTheGames）報導，俄羅斯奧運金牌泳將雷洛夫上週在莫斯科參加總統普亭親自主持的萬人愛國集會後，泳裝製造商Speedo決定撤銷對他的贊助。

國際游泳總會（FINA）在泳壇新聞網站SwimSwam發布聲明稱，該組織對雷洛夫（Evgeny Rylov）出現在該場集會現場「深感失望」，並將調查此事。雷洛夫曾在去年東京奧運的100公尺和200公尺仰式項目摘金。

普亭18日在莫斯科魯茲尼基體育館（LuzhnikiStadium）主持愛國集會，慶祝俄國2014年併吞克里米亞。這場集會至少有8名運動員出席，且他們的衣服上都有Z字符號。

許多入侵烏克蘭的俄羅斯戰車和其他軍用車輛，上頭都漆著Z字符號，這已成為支持俄國侵略行動的象徵。莫斯科還堅稱侵烏之舉屬於「特別軍事行動」。

「奧運內幕」引述速比濤（Speedo）聲明報導，「他（雷洛夫）出席魯茲尼基體育館的集會後，Speedo證實，它已終止對雷洛夫的贊助，並且立即生效。」

Speedo表示：「我們以最強烈方式譴責烏克蘭戰爭，並與受到衝突波及的烏克蘭人民、我們的運動員，以及隊友們站在一起。」

據報導，Speedo將把剩餘的雷洛夫贊助費用，捐贈給聯合國難民署（United Nations Refugee Agency）。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，國際游泳總會已宣布取消原定今年在俄羅斯喀山（Kazan）舉行的世界青少年游泳錦標賽（World Junior SwimmingChampionships），並收回2014年授予普亭的國際游泳總會勳章。

羅斯

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