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羽球／剛在全英賽擊敗戴資穎 南韓「天才少女」安洗瑩確診

羽球／剛在全英賽擊敗戴資穎 南韓「天才少女」安洗瑩確診

聯合新聞網 / 綜合報導
剛在全英賽擊敗戴資穎，並奪下亞君的南韓「天才少女」安洗瑩，在IG上透露自己確診新冠肺炎。 美聯社
剛在全英賽擊敗戴資穎，並奪下亞君的南韓「天才少女」安洗瑩，在IG上透露自己確診新冠肺炎。 美聯社

才剛在全英羽球賽以直落二擊敗戴資穎、奪下女單亞軍的南韓「天才少女」安洗瑩，今在IG上發文透露比賽心聲，並宣布自己新冠病毒確診的消息。

20歲的安洗瑩近年在國際舞台大放異彩，曾連續拿下印尼大師賽、印尼公開賽和年終賽冠軍，也是目前世界羽壇最年輕的750賽冠軍、超級1000賽冠軍和年終賽冠軍，上周全英賽她又在4強戰擊敗了我國戴資穎，然決賽不敵日本名將山口茜，但表現已獲肯定。

今日安洗瑩在IG發文表示：「全英賽是個美好的體驗，因為有支持我的人，我感到很有趣、很享受、很開心，我成績還不夠理想，但我會更加努力，盡所能成為更閃耀的選手，我會全力以赴。」

安洗瑩在文末透露，全英賽結束後自己被檢測出確診，也向粉絲道歉沒能一一回覆大家。

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