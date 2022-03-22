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桌球／林昀儒拍下法國天才小將 WTT杜哈站挺進16強

中央社 / 安台北22日電
台灣桌球一哥林昀儒今天凌晨在WTT挑戰賽杜哈站，以3比1逆轉擊敗法國15歲天才小將李布隆，有驚無險挺進16強。 路透社
台灣桌球一哥林昀儒今天凌晨在WTT挑戰賽杜哈站，以3比1逆轉擊敗法國15歲天才小將李布隆，有驚無險挺進16強。 路透社

台灣桌球一哥林昀儒今天凌晨在WTT挑戰賽杜哈站，克服首局先失的劣勢，接下來連拿3局，以3比1逆轉擊敗法國15歲天才小將李布隆，有驚無險挺進16強。

世界排名第7的林昀儒，上週在WTT大滿貫賽新加坡站，混雙與台灣一姐鄭怡靜聯手摘銀，男單則在8強與兩屆奧運金牌得主、中國名將馬龍激戰5局，最後才以2比3惜敗，比賽結束後他馬不停蹄飛往卡達，參加WTT挑戰賽杜哈站。

林昀儒今天對手，是法國新一代天才小將李布隆（Felix Lebrun），李布隆去年才在WTT青年系列賽捷克站，分別於U17與U15男單雙雙打進決賽，最後拿下U17冠軍與U15亞軍，是備受法國期待的桌壇新星。

今天雙方交手，林昀儒首局先以10比12棄守，所幸次局他立即以11比3還以顏色，第3局戰況呈現膠著，林昀儒在9比6領先時連丟4分，不僅讓對手逆勢超前，還陷入失守危機。

林昀儒臨危不亂連追2分，不僅化解局點還後來居上，雖然對手再將比分追平，接下來林昀儒讓對手連續回擊出界，再以13比11拿下，也取得「聽牌」優勢。

李布隆年紀雖輕，但鬥志十足，第5局反倒先以4比1開局取得領先，林昀儒則耐心周旋，在比賽尾段還以8比9落後。

關鍵時刻林昀儒再次展現「強心臟」本色，先是靠著對手回擊掛網追平比分，接著再連續逼得對手回擊出界，讓他以11比9有驚無險收下勝利，下一輪將面對同樣是左手持拍的中國好手袁勵岑。

至於「桌球教父」莊智淵，今天男單首輪則遭遇中國好手趙子豪，前兩局雙方打成1比1平，接下來他連丟兩局，以1比3落敗無緣晉級。

林昀儒 桌球 鄭怡靜

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