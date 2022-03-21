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桌球／黃金混雙多哈出擊 17分鐘闖頭關

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台灣桌球一哥林昀儒（左）與一姊鄭怡靜（右）。 中央社
台灣桌球一哥林昀儒（左）與一姊鄭怡靜（右）。 中央社

帶著新加坡大滿貫賽混雙亞軍轉戰多哈，混雙世界排名第一的「小林同學」林昀儒鄭怡靜，今天在世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）多哈挑戰賽開出紅盤，且僅花17分鐘就以直落三拍下盧森堡對手，晉級8強。

新加坡大滿貫是林昀儒／鄭怡靜本季首度攜手，兩人一度闖進決賽才敗給大陸組合孫穎莎／王楚欽。轉戰新加坡，兩人今天面對盧森堡組合格洛德（Eric Glod）／德努特（Sarah De Nutte），以11：7、11：6、11：8晉級，8強將碰斯洛伐克組合庫庫柯娃（Tatiana Kukulkova）／汪洋。

林昀儒和鄭怡靜今天也有單打賽程，兩人和陳思羽及莊智淵都將在32強上陣。

陳思羽今天先在女雙開出紅盤，她和黃怡樺通過5局大戰考驗，以11：6、11：8、7：11、7：11、11：9力退法國組合莎斯琳（Pauline Chasselin）／帕瓦德（Prithika Pavade），晉級8強，下戰將和印度組合爭4強門票。

林昀儒 鄭怡靜 陳思羽

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