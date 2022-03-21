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桌球／WTT挑戰賽激戰5局 陳思羽黃怡樺闖進女雙8強

中央社 / 台北21日電
陳思羽。 報系資料照
陳思羽。 報系資料照

從拿下前2局，到被對手扳平，台灣女雙組合陳思羽與黃怡樺在WTT挑戰賽卡達站女雙首輪決勝局穩住陣腳，最終以局數3比2擊敗法國組合，挺進8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽今天在卡達首都多哈展開會內賽賽程，首日台灣桌球一哥林昀儒、一姐鄭怡靜以及陳思羽都將一日兩戰，「桌球教父」莊智淵將在男單首輪上陣，而黃怡樺與陳思羽則在女雙首輪合體，兩人也是昔日奧運戰友。

陳思羽與黃怡樺女雙會外賽連過2關晉級會內賽，首輪迎戰法國組合沙斯林（Pauline Chasselin）與帕瓦德（Prithika Pavade），開賽狀況不錯，先以11比6、11比8拿下前兩局。

儘管搶先聽牌，但陳思羽與黃怡樺第3局未把握機會，以7比11讓出，第4局緊咬對手不放，在7比8落後情況下，遭對手連得3分，陳思羽與黃怡樺以7比11棄守。

兩組人馬關鍵決勝局上演拉鋸戰，在9比9平手情況下，陳思羽與黃怡樺頂著壓力，連搶2分，以11比9收下勝利，闖進8強，下一戰將與印度組合坎馬斯（Archana Girish Kamath）與巴特瑞（Manika Batra）交手。

陳思羽稍作休息後，晚間將繼續在女單首輪提拍上陣，對手將是排名第65的日本選手長崎美柚（MiyuNagasaki）。

陳思羽 桌球 林昀儒

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