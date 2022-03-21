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橄欖球／高中生擊敗大學生 南一中奪區域聯賽冠軍

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中橄欖球隊參加橄欖球區域運動員聯賽，奪得高中大學乙組冠軍。圖／南一中提供
台南一中橄欖球隊參加橄欖球區域運動員聯賽，奪得高中大學乙組冠軍。圖／南一中提供

台南一中橄欖球隊參加今年橄欖球區域運動員聯賽，擊敗大學生，昨勇奪高中大學乙組冠軍。校長廖財顧表示，成軍才近2年，就有此好表現，實屬不易。

校長廖財顧說，南一中橄欖球隊首戰迎戰陸軍官校白隊，以38比0獲勝。第二場對上高雄醫學大學，再以35比0拿下勝利。四強賽以33：0勝逢甲大學，挺進決賽。冠亞軍賽以22：5勝陸軍官校白隊，勇奪高大乙組冠軍。

南一中橄欖球隊於2020年5月首度招生，目前有13名球員。校長廖財固表示，成軍不到2年即有如此亮眼表現，非常不容易。家長會施懿修會長於奪冠當晚，更自掏腰包，宴請全隊隊員及家長、教練吃牛排。

南一中橄欖球隊由總教練王主恩帶領，張育寧行政教練協助，決賽當天，校長廖財固、家長會長施懿修、副會長鄭再添、方瀚德長，及進修部主任李茂宗、組長廖欽崢、導師鄭來春等人組加油團到場打氣，也見證了歷史性的一刻。

南一中橄欖球隊擁有輝煌歷史，曾在1960年代拿下全國第2名。109年在傑出校友、義大醫院院長杜元坤贊

助下，於進修部成立橄欖球隊。杜元坤除承諾將全力扶植橄欖球隊，更與校長共同規畫將南一中橄欖球隊朝向國際化發展的願景。正值南一中百周年校慶，校友們也預祝橄欖球隊蛻變重生、重返榮耀。台南一中也將在3月26日舉辦橄欖球隊招生體驗營，歡迎各地好手來參加。

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