羽球／山口茜全英賽奪冠積分大躍進 戴資穎球后寶座拉警報
世界排名第2的日本羽球女將山口茜昨以直落2擊敗南韓20歲「天才少女」安洗瑩，贏得個人首座全英賽女單冠軍，積分頓時大躍進，與戴資穎僅相差51分，讓小戴球后寶座岌岌可危。
24歲的山口茜近期狀況極佳，去年10月先後在丹麥、法國公開賽登頂，年底的世錦賽也力退戴資穎封后，今年又帶領日本隊在蘇迪曼盃、優霸盃奪下亞軍。昨日在全英公開賽女單金牌戰，她以2個21比15打敗世界排名第4的安洗瑩，順利高捧金盃。
戴資穎上周還以108800分創下第207周世界第一的寶座，當時領先山口茜105149分有3651分的差距，但山口茜在超級1000系列賽的全英公開賽奪冠後，可以獲得12000分，取代2019年年終總決賽4強8400分，積分升至108749分。
正式的排名要等到世界羽聯於明日公布，預計山口茜和戴資穎兩人的積分將會縮小至僅51分之差，小戴的世界球后寶座會受到不少的威脅。
YONEX All England Open Badminton Championships 2022— BWFScore (@BWFScore) March 20, 2022
WS - Final
21 21 🇯🇵Akane YAMAGUCHI🏅
15 15 🇰🇷Seyoung AN
🕗 in 44 minutes
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