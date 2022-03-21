快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印地安泉網賽／斷納達爾開季20連勝 地主首闖決賽就奪冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
美國好手弗里茲生涯第一次打進ATP千分級名人賽決賽，就拿下冠軍盃。 路透
美國好手弗里茲生涯第一次打進ATP千分級名人賽決賽，就拿下冠軍盃。 路透

生涯第一次打進ATP千分級的名人賽決賽，美國好手弗里茲（Taylor Fritz）就高捧金盃，且是終結「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal）的開季20連勝紀錄，以6：3、7：6（7：5）迎接生涯最大勝利。

24歲的弗里茲，4強時扭傷腳踝，整個教練團隊原本還建議他決賽別上場，但弗里茲執意上陣，他說：「我想打，我想上場面對納達爾，看我是否能通過考驗。」

世界排名20的弗里茲，一上場就兩度破了納達爾發球局，4：0領先的開場也為首盤奠定勝基，以6：3先下一城。

納達爾晉級過程也有腳部不適和胸部肌肉等狀況，第一盤失守後他申請傷停治療，回場後率先破發，但弗里茲馬上也回破，第10局時還取得第一個「冠軍點」，不過納達爾瓦解危機，將戰局逼到「搶7」，但納達爾5：4領先時將機會球直接掃出界，讓弗里茲扳平比分，最終讓連拿3分的弗里茲仰躺在地迎接勝利。

第一次打進名人賽決賽就奪冠，弗里茲成為2001年阿格西（Andre Agassi）後首位留下印地安泉金盃的地主選手，千分積分進帳也將讓他世界排名升到生涯新高第13，開季連勝告終的納達爾則從第4升到第3。

「西班牙蠻牛」納達爾（右）的開季20連勝紀錄遭弗里茲終結。 美聯社
「西班牙蠻牛」納達爾（右）的開季20連勝紀錄遭弗里茲終結。 美聯社

納達爾 Rafael Nadal 阿格西

延伸閱讀

印地安泉網賽／開季17連勝 納達爾再寫新猷

網球／再挑戰世界球王？納達爾：排名非目標

墨西哥網賽／蠻牛超越蠻牛！納達爾寫最狂開季

網球／兒子是宿敵納達爾鐵粉 約克維奇被要求安排合照

相關新聞

羽球／山口茜全英賽奪冠積分大躍進 戴資穎球后寶座拉警報

世界排名第2的日本羽球女將山口茜昨以直落2擊敗南韓20歲「天才少女」安洗瑩，贏得個人首座全英賽女單冠軍，積分頓時大躍進，與戴資穎僅相差51分，讓小戴球后寶座岌岌可危。 24歲的山口茜近期狀況極佳

印地安泉網賽／斷納達爾開季20連勝 地主首闖決賽就奪冠

生涯第一次打進ATP千分級的名人賽決賽，美國好手弗里茲（Taylor Fritz）就高捧金盃，且是終結「西班牙蠻牛」納達...

田徑／60公尺跨欄2度破全國紀錄 陳奎儒有收穫、不滿意

「台灣欄神」陳奎儒世界室內田徑錦標賽男子60公尺跨欄預賽，以7秒74打破全國紀錄（室內田徑），不到7小時，又在準決賽飆出...

網球／ATP羅塞托挑戰賽 曾俊欣居亞軍

台灣網球好手曾俊欣今天ATP羅塞托男網挑戰賽冠軍戰，以1比6、2比6不敵法國選手吉納德，無緣挑戰賽第3冠，以亞軍作收

舉重女神郭婞淳造訪UBA決賽 超羨慕比賽氣氛

東京奧運舉重女子金牌得主、「舉重女神」郭婞淳今天下午前往台北小巨蛋觀賞UBA男、女決賽，過去也曾是女籃一員的她笑說：「超...

田徑／世界室內錦標賽 陳奎儒60公尺跨欄破全國

「台灣欄神」陳奎儒今天在世界室內田徑錦標賽男子60公尺跨欄預賽，繳出7秒74成績打破全國紀錄（室內田徑），排名分組第3，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。