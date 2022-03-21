田徑／60公尺跨欄2度破全國紀錄 陳奎儒有收穫、不滿意

「台灣欄神」陳奎儒世界室內田徑錦標賽男子60公尺跨欄預賽，以7秒74打破全國紀錄（室內田徑），不到7小時，又在準決賽飆出7秒67，可惜無緣決賽，也讓他大嘆不滿意。

28歲的陳奎儒主項為110公尺跨欄，他在2018年亞運以0.05秒之差錯失金牌，拿下銀牌，今年再戰9月杭州亞運之前，為爭取參加7月在美國俄勒岡舉辦的世界田徑錦標賽門票，他前進塞爾維亞舉行的世界室內田徑錦標賽，參加60公尺跨欄，爭取更多積分。

陳奎儒昨天世界室內田徑錦標賽男子60公尺跨欄預賽，跑出7秒74，改寫自己所保有的男子60公尺跨欄室內全國紀錄（原紀錄為2016年締造的7秒81），以分組第3晉級準決賽。

陳奎儒今天凌晨在準決賽被分到第2組，飆出7秒67，不到7小時，再度推進全國紀錄，但因分組排名墊底，無緣決賽。

陳奎儒目前仍在世錦賽安全名單中，談到2度打破全國紀錄，陳奎儒卻對自己成績不滿意，他接受中央社訪問時透露：「破自己原本的全國紀錄是本來就在低標之內，原本預設目標是要跑3趟（晉級決賽），或成績至少跑進7秒6以內，這樣才可以取得積分，但是才跑2趟，且都沒有達到。」

陳奎儒接下來預計4月底、5月初轉往日本參賽，將透過以賽代訓的模式，備戰杭州亞運，瞄準金牌。