T1／庫薩斯補籃絕殺 高雄海神氣走中信特攻

台灣職籃T1聯盟高雄全家海神今天從領先到落後，決勝節與新北中信特攻鏖戰至最後一刻，靠著洋將庫薩斯補籃絕殺，以100比98氣走對手。

高雄全家海神今天在主場高雄巨蛋對戰新北中信特攻，除了是排名前2名球隊交手，另一個焦點就是38歲控衛李學林歷經膝傷後，本季首披特攻戰袍出賽。

海神前2節攻勢多點開花，團隊命中率超過53%，上半場結束以55比48領先；中信特攻的阿巴西上半場拿下8分後，第3節火力全開，單節斬獲14分，而李學林得分也在第3節開張，率隊以78比75反超。

兩隊決勝節互有領先，阿巴西與海神的胡瓏貿、于煥亞互飆三分球，特攻洋將艾斯（Aaron Epps）先是雙手爆扣，扳成96比96平手，隊友馬龍（MarlonJohnson）隨後再進帳2分，而海神洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）及時挺身而出、連得4分收尾，包括最後補籃絕殺，幫助海神以2分差險勝。

庫薩斯拿下19分、23籃板、4阻攻，也是海神贏球的最大功臣。而中信特攻隊長李學林首秀出賽不到15分鐘，僅出手2次，拿下2分，外加1籃板、2助攻。

另一地比賽，台南台鋼獵鷹稍早在主場嘉藥紹宗體育館以110比99擊敗台灣啤酒英熊，中斷3連敗，獵鷹以洋將吉伯特（Marcus Gilbert）表現最亮眼，攻下個人本季新高35分，另有8籃板、3助攻。