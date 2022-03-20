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網球／ATP羅塞托挑戰賽 曾俊欣居亞軍

中央社 / 台北20日電
曾俊欣。 賽事官方推特
曾俊欣。 賽事官方推特

台灣網球好手曾俊欣今天ATP羅塞托男網挑戰賽冠軍戰，以1比6、2比6不敵法國選手吉納德，無緣挑戰賽第3冠，以亞軍作收。

曾俊欣日前出征在瓜地馬拉舉行的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，與許育修、吳東霖攜手作戰，為台灣隊保住世界二級資格，曾俊欣隨後轉戰印地安泉大師賽，可惜在會外賽止步。

曾俊欣本週前進義大利，參加ATP羅塞托挑戰賽，再度躋身決賽行列，也是他近4個月第4度闖進挑戰賽男單冠軍戰，將尋求繼馬亞網球挑戰賽、印度班加羅爾挑戰賽以來，個人生涯ATP挑戰賽第3冠。

曾俊欣今天男單冠軍戰出戰世界排名第199的法國選手吉納德（Manuel Guinard），儘管開賽先攻破對手發球局，但後續狀況不太理想，接下來發球局均未能保住，以1比6丟掉首盤。

曾俊欣次盤在連丟4局後，一度回穩，連保帶破追回2局，但盤末發球局再度失守，最終以2比6敗下陣來，拿下亞軍。

曾俊欣 台維斯盃 許育修

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