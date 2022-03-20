田徑／世界室內錦標賽 陳奎儒60公尺跨欄破全國

「台灣欄神」陳奎儒今天在世界室內田徑錦標賽男子60公尺跨欄預賽，繳出7秒74成績打破全國紀錄（室內田徑），排名分組第3，晉級準決賽。

陳奎儒今年開季狀況不錯，在春季盃、港都盃、青年盃110公尺跨欄分別跑出13秒87、13秒73、13秒86，連3場賽事摘金，其中13秒73為本季最佳成績。

為了力拚7月在美國俄勒岡舉辦的世界田徑錦標賽的門票，陳奎儒出征塞爾維亞參加世界室內田徑錦標賽，改戰男子60公尺跨欄，賽事分6組，取分組前3、並另擇優6名選手，晉級明天凌晨登場的準決賽。

陳奎儒安排在第6組出發，跑出7秒74，改寫自己所保有的男子60公尺跨欄室內全國紀錄，並以分組第3之姿，前進準決賽。

陳奎儒先前喊出破全國紀錄、亞運摘金2大目標，而今天在世界室內田徑錦標賽60公尺跨欄先傳出捷報，也希望能延續至110公尺跨欄的表現。