快訊

北市再興社區女兒牆崩落 初勘認定「長期漏水」致鋼筋鏽蝕

澤倫斯基簽署總統令 26日起延長「戰時狀態」30天

舉重／女神郭婞淳造訪UBA決賽 超羨慕比賽氣氛

中央社 / 台北20日電
UBA大專籃球聯賽女子組冠軍戰，「舉重女神」郭婞淳到場看球。記者余承翰／攝影
UBA大專籃球聯賽女子組冠軍戰，「舉重女神」郭婞淳到場看球。記者余承翰／攝影

東京奧運舉重女子金牌得主、「舉重女神」郭婞淳今天下午前往台北小巨蛋觀賞UBA男、女決賽，過去也曾是女籃一員的她笑說：「超羨慕籃球比賽的這種氣氛。」

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男、女決賽今天在台北小巨蛋登場，郭婞淳下午前往球場觀戰，她的出現也引發場邊球迷轟動，不少粉絲搶著跟她合照、握手，她則展現親和力，幾乎來者不拒。

此外當大螢幕拍攝到郭婞淳，請她起立跟著節奏搖擺，她也大方配合一起炒熱現場氣氛，愛看籃球的她透露，除自己以前也愛打球外，她最享受籃球賽的現場氣氛。

事實上，這並不是郭婞淳第一次到現場看籃球，兩年前UBA決賽，郭婞淳也曾到場觀賽，她透露，其實只要時間能配合，她都會去看，「之前台東高中參加HBL乙級的比賽，我也有去看。」

郭婞淳說，籃球賽前有炫目的光雕秀，還有DJ播放音樂，整體感覺就是很熱鬧，跟舉重比賽相比，氣氛超級嗨，她也笑說：「超羨慕的啦。」

郭婞淳 舉重 UBA

延伸閱讀

UBA／破除健行「不玩」謠言 劉孟竹強調：我還年輕

UBA／萬能殿軍寫隊史最佳 教頭喊下季目標先保級

圖輯／UBA健行力退萬能 奪男子組季軍

UBA／得分后畢業了 王竫婷哭爆道別佛光

相關新聞

T1／庫薩斯補籃絕殺 高雄海神氣走中信特攻

台灣職籃T1聯盟高雄全家海神今天從領先到落後，決勝節與新北中信特攻鏖戰至最後一刻，靠著洋將庫薩斯補籃絕殺，以100比98...

舉重／女神郭婞淳造訪UBA決賽 超羨慕比賽氣氛

東京奧運舉重女子金牌得主、「舉重女神」郭婞淳今天下午前往台北小巨蛋觀賞UBA男、女決賽，過去也曾是女籃一員的她笑說：「超...

田徑／世界室內錦標賽 陳奎儒60公尺跨欄破全國

「台灣欄神」陳奎儒今天在世界室內田徑錦標賽男子60公尺跨欄預賽，繳出7秒74成績打破全國紀錄（室內田徑），排名分組第3，...

醒吾科大辦英雄聯盟電競賽 「123我好累」奪冠

新北市府、新北市議會、與醒吾科大等團體為慶祝青年節，合辦「111年青年節全國高中職英雄聯盟電競錦標賽」，吸引各高中職電競...

網球／費德勒送暖！ 捐1400萬援助烏克蘭失學孩童

俄羅斯入侵烏克蘭已長達三周，繼莎拉波娃（Maria Sharapova）、墨瑞（Andy Murray）等球星捐款援助烏克蘭人民後，「瑞士天王」費德勒（Roger Federer）的基金會也決定捐出50萬美元（約新台幣1418萬元）援助烏克蘭失學孩童。

全英羽賽／周天成不敵球王安賽龍 無緣全英羽賽男單決賽

台灣羽球一哥周天成今天全英羽球公開賽男單4強賽，首局先失，但次局未能把握領先5分優勢遭逆轉，最終以13比21、15比21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。