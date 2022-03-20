舉重／女神郭婞淳造訪UBA決賽 超羨慕比賽氣氛

東京奧運舉重女子金牌得主、「舉重女神」郭婞淳今天下午前往台北小巨蛋觀賞UBA男、女決賽，過去也曾是女籃一員的她笑說：「超羨慕籃球比賽的這種氣氛。」

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男、女決賽今天在台北小巨蛋登場，郭婞淳下午前往球場觀戰，她的出現也引發場邊球迷轟動，不少粉絲搶著跟她合照、握手，她則展現親和力，幾乎來者不拒。

此外當大螢幕拍攝到郭婞淳，請她起立跟著節奏搖擺，她也大方配合一起炒熱現場氣氛，愛看籃球的她透露，除自己以前也愛打球外，她最享受籃球賽的現場氣氛。

事實上，這並不是郭婞淳第一次到現場看籃球，兩年前UBA決賽，郭婞淳也曾到場觀賽，她透露，其實只要時間能配合，她都會去看，「之前台東高中參加HBL乙級的比賽，我也有去看。」

郭婞淳說，籃球賽前有炫目的光雕秀，還有DJ播放音樂，整體感覺就是很熱鬧，跟舉重比賽相比，氣氛超級嗨，她也笑說：「超羨慕的啦。」