醒吾科大辦英雄聯盟電競賽 「123我好累」奪冠

新北市府、新北市議會、與醒吾科大等團體為慶祝青年節，合辦「111年青年節全國高中職英雄聯盟電競錦標賽」，吸引各高中職電競好手齊聚醒吾科大，今日下午決賽，各隊激烈廝殺，最終由4所高中好手組成的「123我好累」勇奪冠軍。

此次比賽是由新北市府、新北市議會、新北市青年節籌備委員、會醒吾科技大學資訊科技應用系及新北市救國團共同舉辦。比賽初賽有64組參加，打到決賽共4組來爭奪冠軍，第1名獎學金9000元，第2名獎學金6000元，第3名獎學金3000元，第4名獎學金2000元。

111年青籌會主席黃渝珈表示，本次電競比賽的活動是希望藉由比賽讓青年們實踐未來的憧憬，勇於追求多元人生，不被傳統及既有的規定框架住，跳脫思維成為自己的主人，在職場與生活中綻放個人光彩，激發無限可能。

醒吾科大副校長鍾志明表示，電競產業是學校的發展重點，元宇宙目前都還在評估誰是最重要的玩家，他認為最有優勢的「電競產業」有可能會是贏家之一，也是未來元宇宙的生力軍。

鍾志明說，醒吾科大目前推動電競產業不只競技的部份，還包含了競賽的賽事承辦。電競產業是一個很重要的產業，未來如何創造一個職涯規畫也是資科系重要的發展。

醒吾科大指出，經過一整天激烈的競賽後，由隊伍「MTP」取得本屆錦標賽季軍。冠亞賽則由「123我好累」對上「DT」，「123我好累」以直落二的成績打敗「DT」，獲得本屆英雄聯盟電競錦標賽冠軍。

醒吾科大表示，冠軍隊伍「123我好累」是由松山高商、錦和高中、新店高中、八斗高中組成，隊長翁宇寬開心表示，這不是第一次得到英雄聯盟電競錦標賽冠賽，希望得到的獎金能貼補家用，其他隊友表示想做善事，包括幫忙烏克蘭人民及更新硬體設備。

醒吾科大表示，他們學校擁有擁有專業級水冷式電競教室、電競直播專業教室，參賽選手對醒吾科技大學新穎電競設施都大為讚賞，歡迎有興趣的學生前來就讀。